(Previa) Girona y Athletic quieren arrancar bien su ilusionante temporada

El Girona y el Athletic Club, dos de los equipos que más brillaron la pasada temporada, serán dos de los protagonistas del arranque este jueves de la campaña 2024-2025 de LaLiga EA Sports en el que se medirán al Real Betis y al Getafe, respectivamente. El campeonato doméstico inicia un nuevo año en el que tanto el conjunto catalán como el vizcaíno aspiran a estar en los puestos altos, más obligación casi para el de Ernesto Valverde que para el de Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', que pese al gran rendimiento en la 23-24 con su histórica clasificación para la Liga de Campeones, apunta como objetivo primordial la permanencia. El equipo 'gironí' fue tercero de la clasificación y durante un gran tramo de Liga se codeó con el Real Madrid por el liderato, aunque al final se fue desinflando, principalmente porque flojeó a domicilio, lo que le impidió competirle el subcampeonato y la consiguiente presencia en la Supercopa de España al FC Barcelona. Ahora, con una plantilla muy renovada, el Girona comenzará precisamente la nueva campaña lejos del fortín en el que convirtió Montilivi y en un estadio como el Benito Villamarín (21.30 horas) donde su rival, el Betis, se está mostrando bastante fuerte en los últimos años. De hecho, el equipo rojiblanco no sabe lo que es ganar en Heliópolis en sus visitas en la Primera División y tratará de romper esa estadística adversa en un duelo entre dos conjuntos a los que les gusta tener la pelota y al que llegan tras renovar sus respectivas plantillas. Más el Girona, que ha perdido mucha de las piezas claves de su brillante anterior campaña como, sobre todo, su goleador Artem Dovbyk, 'pichichi' del campeonato, además del centrocampista Aleix García, el extremo brasileño Savinho o su compatriota Yan Couto. Pese a que se ha movido bien en el mercado con futbolistas como Abel Ruiz, recién llegado de los Juegos junto a Miguel Gutiérrez, Bryan Gil o un Oriol Romeu de vuelta tras su discreto paso por el FC Barcelona, su pretemporada no ha sido la mejor, con sólo un triunfo, ante el Nápoles (0-2). Enfrente, un Betis que sí tiene como principal aspiración estar una vez más entre los candidatos a jugar competición europea y que está siendo de los más regulares de los últimos años en esta 'batalla' desde la llegada al banquillo de Manuel Pellegrini y que la pasada temporada sólo perdió tres partidos como local. Los verdiblancos también han retocado su equipo respecto al año anterior y se han quedado un poco 'cortos' de momento en su zona ofensiva ya que han salido Ayoze Pérez y Willian José, y Cédric Bakambu está lesionado, aunque su principal baja continúa siendo un Isco Alarcón, auténtico 'motor' la pasada temporada y que sigue recuperándose de la lesión sufrida en el antepenúltimo partido ante la UD Las Palmas y que le costó seguramente estar en la Eurocopa. A cambio, se espera la mejor versión de Nabil Fekir. La defensa bética es también una incógnita tras la marcha de jugadores y la llegada de nuevos como Diego Llorente o Romain Perraud que se perfilan titulares tras ser finalmente inscritos para un debut a que llega tras una pretemporada de exigencia ante rivales como el Liverpool, el Manchester United o el Bayer Leverkusen. EL ATHLETIC QUIERE APROVECHAR LAS DUDAS DEL GETAFE Pero LaLiga EA Sports 24-25 se abrirá oficialmente a las 19.00 horas en el Estadio de San Mamés donde se verán las caras el ilusionante Athletic Club y el dubitativo Getafe, equipos con diferentes aspiraciones para esta nueva temporada. El conjunto bilbaíno firmó una gran última temporada donde volvió a saborear un gran título, la Copa del Rey, 40 años después, y donde llegó a pelear por la cuarta plaza de acceso a la Liga de Campeones, aunque el torneo del 'k.o' le dejó sin la necesaria frescura para lograrlo. Aún así, su temporada fue brillante y le exige sobre todo estar al menos al mismo nivel para aspirar a todo en Liga, apoyado en un bloque que ya funcionó muy bien, liderado por un Nico Williams que seguramente recibirá el cariño de la grada de 'La Catedral' después de un verano estelar para el extremo, clave en la conquista de la Eurocopa, y también 'ruidoso' por el firme interés del FC Barcelona de embarcarlo en su proyecto. El menor de los dos hermanos será titular en un once que se parecerá mucho al más habitual que dispuso Ernesto Valverde y donde sólo estará uno de los fichajes, el lateral Andoni Gorosabel, ya que el otro, otro afilado extremo como Álvaro Djalo, cayó lesionado. El principal problema es atrás donde Dani Vivian todavía está sin ritmo y el técnico extremeño está sin sus dos porteros, Unai Simón y Julen Aguirrezabala, por lo que debe apostar por Alex Padilla, que viene de recibir siete goles en las derrotas ante el Stuttgart (4-0) y el Aston Villa (3-2). Este tendrá un examen ante un Getafe que no llega a Bilbao en su mejor momento, principalmente porque está teniendo problemas para confeccionar su plantilla y ha viajado con 18 futbolistas y a la espera de tener el 'ok' de LaLiga para cerrar inscripciones. Bajo esta problemática, y con la baja todavía de su referente ofensivo, Borja Mayoral, José Bordalás, técnico 'azulón', tratará de poner en liza el mejor once posible y que mantenga sus características señas de identidad para competir a un rival siempre fuerte en casa y que impondrá un ritmo muy alto a un Getafe que el año pasado falló fuera de casa (14 puntos, dos victorias). --PROGRAMA DE LA JORNADA 1 DE LALIGA EA SPORTS 24-25. -Jueves 15 de agosto. Athletic Club - Getafe CF. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 19.00. Real Betis - Girona FC. Ortiz Arias (C.Madrileño) 21.30. -Viernes 16. RC Celta - Deportivo Alavés. Quintero González (C.Andaluz) 19.00. UD Las Palmas - Sevilla FC. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.30. -Sábado 17. CA Osasuna - CD Leganés. Pulido Santana (C.Las Palmas) 19.00. Valencia CF - FC Barcelona. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.30. -Domingo 18. R.Sociedad - R.Vallecano. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 19.00. RCD Mallorca - Real Madrid. Soto Grado (C.Riojano) 21.30. Lunes 19. Real Valladolid - RCD Espanyol. González Fuertes (C.Asturiano) 19.00. Villarreal CF - Atlético de Madrid. Cuadra Fernández (C.Balear)21.30.

Compartir nota: Guardar Nuevo