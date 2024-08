Miércoles, 14 de agosto de 2024 (07.30 GMT)

Bangkok, 14 ago (EFE).-

.- Gaza.- Se mantiene la incertidumbre sobre un posible reinicio de las conversaciones para un alto el fuego en Gaza, en lo que puede ser la última oportunidad para que Irán no lleve a cabo una represalia contra Israel por el asesinato en Teherán del que fuera líder de Hamás, Islamil Haniyeh.

.- Moscú/Kiev.- Rusia trata de impedir un mayor avance de las tropas ucranianas en la región fronteriza de Kursk, mientras Ucrania defiende su ofensiva en territorio ruso y asegura que busca proteger la vida de sus ciudadanos y alcanzar una paz justa.

.- Atenas (Grecia).- Grecia espera poder dar por controlado este miércoles el peor incendio forestal del año en el país, que ha quemado miles de hectáreas de bosque cerca de Atenas, en el que aún se encuentran activos cientos de focos menores y dispersos y que se ha cobrado la vida de una mujer.

.- Caracas (Venezuela).- Crece la incertidumbre en Venezuela a medida que se prolonga el silencio sobre los resultados que confirmen la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, que ahora intenta validar el Tribunal Supremo, mientras la oposición mayoritaria se prepara para la una "gran protesta mundial" del próximo sábado.

.- Tokio (Japón).- El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció este miércoles que dimitirá de su cargo al frente de su partido y del Ejecutivo, con vistas a "renovar" a la formación conservadora gobernante sumida en crisis por un escándalo de financiación irregular.

.- Asheville (EE.UU.).- El expresidente estadounidense y candidato electoral republicano Donald Trump (2017-2021) celebra un mitin electoral centrado en sus propuestas económicas en caso de llegar al poder.

.- Buenos Aires (Argentina).- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) declara en el juicio que se sigue contra los acusados de un atentado en su contra perpetrado el 1 de septiembre de 2022, cuando era vicepresidenta (2019-2023).

.- Ankara (Turquía).- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, visita Turquía del 14 al 15 de agosto para reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el 14 y hablar ante el Parlamento turco el 15.

.- Bangkok (Tailandia).- El Tribunal Constitucional emitirá una decisión sobre el caso contra el primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, por el supuesto nombramiento irregular de un ministro, lo que podría suponer su destitución.

.- Tegucigalpa (Honduras).- Más de 276.000 migrantes irregulares, la mayoría venezolanos, han cruzado Honduras en lo que va de 2024 en su camino hacia Estados Unidos.

.- Buenos Aires (Argentina).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica este miércoles el índice de precios al consumidor correspondientes a julio de 2024, después de que en junio se registrase una inflación interanual del 271,5 %.

.- Buenos Aires (Argentina).- Destacadas personalidades de la política y la economía argentinas, entre ellas el presidente, Javier Milei, y la canciller, Diana Mondino, participan en la vigésima primera edición del Council of the Americas Buenos Aires, organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

.- Roma (Italia).- Los bomberos de Roma viven un verano de incendios constantes y lamentan que la falta de personal y recursos complica las actuaciones del cuerpo, encargado de un zona metropolitana de más de cuatro millones de habitantes.

.- Taipéi(Taiwán).- La tecnológica taiwanesa Hon Hai (Foxconn), conocida mundialmente por ser ensambladora de productos de Apple como el iPhone, difunde los resultados financieros del segundo trimestre, después de que sus ventas aumentasen un 19,12 % interanual entre abril y junio gracias al auge de la inteligencia artificial.

.- Chihuahua (México).- La sequía ha convertido en desiertos tres lagunas de la frontera norte de México, en Chihuahua, donde los campesinos denuncian la muerte de decenas de miles de peces y un “desastre ecológico” que el Gobierno ha desatendido.

.- Berlín (Alemania).- Altas temperaturas azotan la capital alemana.

.- Quito (Ecuador).- Presentación del proyecto "Historias de Defensa" de territorios y derechos que se desarrolló con comunidades shuar, zápara y kichwa de la Amazonía ecuatoriana.

.- Londres (Reino Unido).- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación británica correspondiente a julio.

.- Santiago de Chile.- Latinoamérica acaba de superar la peor etapa de crecimiento desde la "década perdida" de 1980, con una tasa promedio del 0,9 % entre 2015 y 2024, y podría perder una tercera si no realiza profundos cambios estructurales, alertó a EFE el secretario ejecutivo de Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

.- Montevideo (Uruguay).- El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe -CAF- lleva a cabo en Montevideo el Foro Fluvial Sudamericano, un espacio de diálogo, cooperación y acción enfocado en la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos y los sistemas fluviales en Suramérica.

.- Seúl (Corea del Sur).- Miembros del principal partido de la oposición, el Partido Democrático, y miembros de grupos cívicos se manifestaron este miércoles en Seúl contra la política a favor de Japón del actual Gobierno del presidente Yoon Seok-yeol.

.- Viena (Austria).- Una visión pesimista del mundo, un terror básico y la angustia existencial constituyen el eje de la obra del pintor simbolista austríaco Alfred Kubin (1877-1959), al que el museo Albertina Modern dedica desde este miércoles una exposición.

.- Berlín(Alemania).- El artista brasileño Ricardo Carmona charla con EFE en las horas previas a la inauguración del festival de danza "Tanz im August" que se celebra anualmente en Berlín desde 1988 y que acogerá desde este jueves todo tipo de eventos y actuaciones de danza contemporánea en la capital alemana.

.- Cali (Colombia).- Comienza el XVIII Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que estará dedicado a la biodiversidad y conectado a la COP16 que tendrá lugar en octubre en la ciudad colombiana de Cali. (Hasta el 19 de agosto).

.- El Alto (Bolivia).- Dos estudiantes universitarios de Bolivia desarrollaron un videojuego para teléfonos móviles en el cual se utiliza el lenguaje de señas, este proyecto busca fomentar el aprendizaje de este lenguaje y la inclusión de personas con discapacidad.

.- París (Francia).- Conferencia de prensa del entrenador del París Saint Germain, Luis Enrique, en vísperas del primer partido de liga en el campo de Le Havre Athletic Club.

.- Manila (Filipinas).- Carlos Yulo, el gimnasta que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, participa en un desfile de celebración en la capital del país.

