Más un millar de familiares y vecinos de Orce dan la bienvenida a la marchadora María Pérez

La Plaza Nueva de Orce, en el norte de la provincia de Granada, se ha quedado pequeña en la noche de este martes en la recepción oficial que el Ayuntamiento ha preparado a la marchadora María Pérez tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto con Álvaro Martín en el relevo mixto de maratón, además de conseguir la medalla de plata en la prueba individual femenina de 20 kilómetros en esta misma disciplina. Más de mil personas se han concentrado en una plaza "atestada" para disfrutar de un evento "multitudinario y de muchísima alegría", según ha contado a Europa Press el alcalde del municipio granadino, José Ramón Martínez. Como ya había anunciado el primer edil, el pueblo ha agasajado a la deportista no con uno sino con dos corderos segureños, obsequio con el que han pretendido contribuir a que pueda reponer fuerzas en su merecido descanso tras volver este pasado lunes a España junto con el resto de la expedición nacional desde París, donde fue la abanderada del equipo español en la clausura de los Juegos con el atleta Jordan Díaz. "Al final hemos decidido regalarle dos corderos, uno por cada medalla que ha conseguido", ha explicado Martínez, que además ha adelantado que el consistorio va a encargar "un concurso de ideas para realizar un conjunto escultórico" en homenaje a María que se ubicará "en una de las entradas del pueblo, la más cercana a su casa". El alcalde ha reconocido que ya les cuesta buscar maneras de honrar a la deportista, pues "ya es Hija Predilecta y tiene un colegio con su nombre", ha recordado. Y no queda ahí la cosa, pues José Ramón Martínez ha desvelado asimismo que el Ayuntamiento de Orce va a "liderar una candidatura para que le concedan a María Pérez el Príncipe de Asturias de los Deportes del año 2025". La corporación local de Orce ha recibido a Pérez en un acto en cuya organización el Ayuntamiento de este municipio de unos 1.100 habitantes ya tiene experiencia por el número de alegrías deportivas que viene dándole la marchadora a su pueblo, donde es Hija Predilecta. Ha habido momentos para la emoción pero sobre todo para la fiesta, con música y animación en torno a un escenario preparado por el consistorio para la ocasión. En el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, antes de volar hacia el Federico García Lorca de Chauchina (Granada) este pasado lunes, la de Orce indicó que esperaba que su bisabuela, que se mostró muy emocionada con su oro, esté "contenta" con sus medallas. "Es verdad que hasta que no llegas a España no era consciente de todo lo que había hecho y ahora pues con ganas de volver ya a casa y, como ya dijo, poder ponerle las medallas en el cuello", deseó. "VELADA ESPECTACULAR" En un texto en la web del Ayuntamiento, traducido al inglés, el alcalde ya prometía en la tarde de este martes "una velada espectacular llena de emoción y sorpresas", prometiendo que el público, venido como en ocasiones similares anteriores de distintos puntos del entorno, protagonizaría una celebración de "los logros de María al estilo de Orce". En la noche de este martes, además, la fiesta se prolongará en tanto la recepción coincide con el pregón de las fiestas de Orce en la Plaza de la Iglesia a partir de las 22,30 horas, tras el que el Ayuntamiento ha programado flamenco. A finales de agosto del año pasado, este municipio de la comarca de Huéscar ya reunió a una multitud tras la llegada de Pérez como bicampeona mundial en Budapest, de donde vino con oro en las pruebas de 35 y 20 kilómetros marcha.

