Le Normand: "Quería ir un equipo que me permitiera dar un paso adelante en mi carrera"

El defensa hispano-francés Robin Le Normand aseguró este miércoles que su fichaje por el Atlético de Madrid se debe a que quería recalar en un lugar que le permitiera "dar un paso adelante" en su carrera, e insistió en que el objetivo del equipo rojiblanco es "competir y luchar como en los últimos años". "El Atlético es un gran club que ha demostrado en los últimos años la manera de competir, y yo buscaba un equipo que me permitiera dar un paso adelante en mi carrera", explicó Le Normand en su presentación ante los medios de comunicación como nuevo jugador del conjunto colchonero en el Cívitas Metropolitano. El internacional está "muy ilusionado y con ganas de empezar", y agradeció la acogida "espectacular" por parte de sus compañeros y el cuerpo técnico. Para él, "el grupo es muy fuerte" y ya ha visto "muchísima calidad" en los entrenamientos, aunque prefiere ir "partido a partido" sabiendo que hay "rivales muy buenos alrededor", pero con el objetivo de "competir y luchar como en los últimos años". "Hay que tener la cabeza fría y trabajar duro como lo estamos haciendo para ganar los partidos, y ganas no nos van a faltar", señaló el ex de la Real Sociedad, que reconoció haber hablado con Antoine Griezmann y su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone, y que "desde el primer momento", le han "transmitido confianza". De su nuevo técnico, el central dijo que "ha demostrado la calidad que tiene" y que "ha sido una leyenda como futbolista y como entrenador" en un equipo en el que está convencido de que "es el mejor lugar para seguir mejorando" en su puesto y donde está "trabajando para intentar dar" su mejor nivel "en cualquier circunstancia". Preguntado por los problemas defensivos del conjunto rojiblanco en la última campaña, Le Normand respondió que "el Atlético de Madrid siempre ha sido uno de los mejores equipos del mundo a nivel defensivo" y prometió por su parte que peleará "cada entrenamiento para estar disponible para los partidos". Sobre su adaptación en los primeros días, el hisoano-francés aseguró que está "muy cómodo entrenando", y que tanto los compañeros como el entrenador le están "exigiendo para volver a ser fuertes a nivel defensivo". CEREZO: "ESTAMOS HACIENDO UN GRAN TRABAJO PARA MEJORAR EL NIVEL" Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, le dio la bienvenida al conjunto madrileño y le deseó "lo mejor" para conseguir alcanzar los objetivos en una temporada que va a ser "muy emocionante". Sobre el nuevo fichaje, el dirigente dijo que "es un veterano de la Liga" tras su paso por la Real Sociedad, donde ha militado en las últimas seis temporadas y donde se convirtió en un "jugador fundamental", además de ganarse "el cariño" de la afición por su "personalidad y profesionalidad". "Este verano todos hemos disfrutado de tu magnífico papel con la selección española y es un orgullo que defiendas la camiseta rojiblanca", apuntó Cerezo, que recordó al central que en 11 días, en el encuentro ante el Girona, podrá sentir "el apoyo tan especial" que generan los aficionados rojiblancos en los días de partido en el Cívitas Metropolitano, donde también recibirá una cálida bienvenida en un acto oficial que tendrá lugar el próximo 21 de agosto a las 21.00 horas junto con el resto de fichajes, que se presentarán próximamente. En este sentido, Cerezo tranquilizó a los aficionados colchoneros al afirmar que "desde el club se está haciendo un gran trabajo para mejorar el nivel de la plantilla" y que quieren "seguir creciendo como en los últimos años", pese al "nerviosismo y las dudas" de algunos de ellos en las últimas semanas.

