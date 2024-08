El juez Juan Merchan rechaza por tercera vez una solicitud de recusación en el caso de soborno contra Trump

El juez estadounidense Juan Merchan ha rechazado por tercera vez una solicitud de recusación en su contra por parte del expresidente Donald Trump, declarado culpable en mayo de 34 cargos en el caso de falsificación de registros comerciales para ocultar un pago a la ex actriz porno 'Stormy Daniels'. "Dicho claramente: los argumentos del demandado no son más que una repetición de afirmaciones obsoletas y sin fundamento", ha señalado Merchan en el fallo, desestimando la petición de Trump por un presunto conflicto de intereses. En concreto, el abogado de Trump, Todd Blanche, ha defendido que la hija del juez "tiene una relación" estrecha con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, futura candidata demócrata de cara a las presidenciales de noviembre, a las que se presenta el magnate. "Ella (Loren) ha obtenido, y espera obtener en el futuro, amplios beneficios financieros, profesionales y personales de su relación con Harris", explicó el abogado del expresidente en una carta conjunta con otro de sus representantes, Emil Bove, según The Hill. Mike Nellis, el fundador de la empresa en la que trabaja Loren, publicó una larga carta en la red social X en la que negó cualquier tipo de conexión o trabajos a favor de la campaña presidencial de Harris, mientras que aseveró que la hija del juez no ha desarrollado "ninguna relación personal" con la candidata. "Las acusaciones contra nosotros son absurdas y completamente falsas. Sin embargo, esto no ha impedido que los teóricos de la conspiración del mundo MAGA acosen a nuestros empleados y envíen amenazas de muerte a algunas de nuestras familias", ha agregado. La investigación contra Trump por el caso de soborno a 'Stormy Daniels' fue iniciada por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a raíz de un supuesto plan del magnate para enterrar en los medios varios escándalos sexuales durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016. Según los fiscales, el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, quien también fue vicepresidente de la Organización Trump, gestionó el pago a la ex actriz porno facilitando dicha cantidad desde su propio bolsillo y el expresidente le reembolsó el dinero encubierto en varios gastos legales dentro de los registros de la empresa.

