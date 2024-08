Alejandra Quereda: "Han sido unos Juegos duros, ahora toca 'resetear' porque vendrán más oportunidades"

La seleccionadora nacional de gimnasia rítmica, Alejandra Quereda, confesó que Paris 2024 han sido "unos Juegos duros" para su deporte, después de que el conjunto no se metiese ni siquiera en la final cuando era posible candidato al podio ni tampoco hubiese representación en la final individual, pero ahora sabe que es turno de "'resetear'" y de recomponerse para seguir "dando éxitos". "La verdad es que han sido unos Juegos duros para la gimnasia rítmica. Llegaban las chicas muy bien preparadas, de hecho, el minuto antes de salir al tapiz de competición estaban saliendo bien los entrenos", admitió Quereda a Europa Press tras llegar el pasado lunes a Madrid procedente de París. Sin embargo, la subcampeona olímpica en Rio 2016 no olvida que "esto es la competición". "Así es el deporte y sobre el tapiz los ejercicios no salieron tal como habíamos soñado y habíamos trabajado, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Espero que después de esto nos recompongamos para seguir dando éxito", deseó la alicantina. Y todo después de un exitoso ciclo olímpico donde habían subido al podio en grandes competiciones internacionales. "Sí, ha sido una pena terminar así el ciclo, porque queríamos poner ese broche de oro. Ha sido un ciclo magnífico en todos los Mundiales y Campeonatos de Europa, con el conjunto subido al podio", remarcó la seleccionadora. Además, la exgimnasta no olvida que habían logrado "tener la máxima representación en estos Juegos" al clasificar también a Polina Berezina y Alba Baustia para la competición individual. "Ha sido una lástima no poder rematar, pero estoy segura de que vendrán más oportunidades después de un pequeño parón para 'resetear' y para poder digerir todo", expresó. "Ahora toca pensar. Yo creo que es momento de que cada una piense y enfoque su futuro, y ya veremos lo que nos depara los próximos meses", reiteró Alejandra Quereda de cara a si será turno de acometer alguna renovación o cambio para el ciclo hacia Los Angeles 2028.

