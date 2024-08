Paramount recorta personal; mercado de TV tradicional languidece

(Bloomberg) -- Paramount Global comenzó a despedir personal el martes después de que la compañía de entretenimiento dijera la semana pasada que planeaba recortar un 15% de su fuerza laboral con sede en Estados Unidos, lo que equivale a aproximadamente 2.000 puestos de trabajo.

En un memorando interno al que tuvo acceso Bloomberg, los tres codirectores ejecutivos de la empresa dijeron al personal que los recortes se llevarían a cabo en tres fases y continuarían durante el resto del año. Indicaron que prevén que el 90% de los despidos se hayan completado para fines de septiembre.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“La industria continúa evolucionando y Paramount se encuentra en un punto de inflexión en el que se deben realizar cambios para fortalecer nuestro negocio”, explican los codirectores ejecutivos en el memorando.

Al informar los resultados financieros del segundo trimestre la semana pasada, el codirector ejecutivo Chris McCarthy dijo que las reducciones de personal afectarían a los departamentos de marketing, finanzas y otros. La empresa también asumió un cargo por deterioro del segundo trimestre de US$5.980 millones en sus redes de cable, otra señal más de debilidad en la industria de la televisión tradicional.

Nota Original: Paramount Begins Job Cuts as Traditional TV Market Languishes

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.