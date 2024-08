La Reina Sofía sustituye a los Reyes Felipe y Letizia en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París

Tras dos semanas de competición en las que el deporte se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad, los Juegos Olímpicos de París 2024 han llegado a su fin. Y como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta el apoyo incondicional que han mostrado a nuestros atletas durante todo el torneo, la Familia Real ha querido respaldar a la delegación española en la ceremonia de clausura que se ha celebrado este domingo en la capital francesa. Y después de ver al Rey Felipe VI, a la Reina Letizia, a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía vibrando en las gradas con la entrega de nuestros atletas desde el primer día, en esta ocasión ha sido la Reina Sofía la encargada de poner el broche de oro a la presencia de nuestros 'royals' en París, sustituyendo a su hijo y a su nuera -que ya han iniciado sus vacaciones privadas en compañía de sus hijas- en la espectacular gala con la que el COI ha puesto el punto y final a los Juegos. La Emérita 'relevaba' a Felipe VI y se covertía en el último miembro de la Familia Real en arropar a los deportistas españoles en la recta final de las Olimpiadas. Todo un talismán, ya que con la presencia de Doña Sofía en la final la selección femenina de waterpolo conseguía la medalla de oro este sábado 10 de agosto. Cercana y derrochando amabilidad, la madre de Felipe VI no dudaba en visitar la Casa España en la Villa Olímpica para mantener un encuentro con la delegación española y transmitir, a diferentes atletas, su admiración por el espíritu olímpico que han demostrado durante estas dos semanas tan especiales para nuestro deporte. Un paso por París que concluía este domingo asistiendo, en primer lugar, a la recepción ofrecida por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, junto a su mujer, Brigitte Macron, en el Palacio del Eliseo, antes de ocupar un puesto de honor en el palco de autoridades de la ceremonia de clausura de los Juegos al lado de otros monarcas europeos como el Príncipe Alberto de Mónaco o los Reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Un evento muy especial en el que Doña Sofía derrochó confidencias con la monarca sueca -con la que incluso compartió unos prismáticos para no perderse ni un detalle de lo que pasaba en el Estadio de Francia- y elegancia con un vistoso y favorecedor conjunto de seda compuesto por pantalón y levita con cinturón de estampado vegetal multicolor sobre fondo blanco. Y aunque Don Felipe y Doña Letizia no han estado presentes en esta ceremonia del apagado de la llama olímpica al encontrarse disfrutando de un merecido descanso con sus hijas en un destino que no ha trascendido hasta el momento, sí han querido mostrar su apoyo y su orgullo a los atletas españoles compartiendo un significativo mensaje en redes sociales: "La delegación española no ha podido representar mejor en estos Juegos Olímpicos a nuestro país. En cada competición habéis ido más allá de vuestros propios límites y nos habéis ofrecido una gran lección de disciplina, superación, esfuerzo, trabajo en equipo y humildad. Como resultado, no solo traéis a España 5 medallas de oro, 4 medallas de plata y 9 medallas de bronce, sino también incalculables dosis de admiración y respeto hacia vosotros. Por eso, hoy más que nunca, sois El Corazón de España. ¡¡Enhorabuena y gracias por tanto!!".

