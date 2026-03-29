La Policía Nacional halla un segundo narcotúnel en Ceuta

La Policía Nacional ha localizado un segundo narcotúnel en el polígono del Tarajal, en Ceuta, junto a la frontera con Marruecos, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas que se ha saldado con 20 detenciones en la ciudad autónoma, según fuentes judiciales.

El hallazgo se produjo en la tarde de este sábado por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO). Este domingo continúan los trabajos en la zona para analizar la infraestructura subterránea utilizada para el traslado de estupefacientes.

El operativo, desarrollado de forma coordinada en Ceuta, Andalucía y Galicia, ha contado con la participación de más de 250 agentes. Se han practicado decenas de detenciones en los diferentes territorios, 20 de ellas en la ciudad autónoma. También se han ejecutado numerosos registros domiciliarios.

Los investigados en Ceuta han sido trasladados a dependencias policiales a primera hora de este domingo. Allí se encuentran a la espera de la decisión del juez. Desde la Jefatura Superior siguen sin ofrecer información oficial, ya que la operación no ha concluido.

El operativo es resultado de una investigación iniciada hace más de un año. Durante ese tiempo ya se había interceptado un importante alijo de droga en fases previas. La organización desarticulada operaba supuestamente con envíos constantes de hachís procedente de Marruecos con destino a distintos puntos de España y Francia.

El narcotúnel, cuya estructura está siendo examinada, habría permitido eludir los controles fronterizos. Las labores requieren del apoyo de servicios de emergencia, entre ellos Bomberos, para acceder a zonas anegadas.

Se trata del segundo túnel de estas características localizado en el mismo polígono. El primero fue hallado a finales de febrero de 2025 por la Guardia Civil en el marco de la denominada Operación Hades.

Aquella actuación permitió desarticular otra red de narcotráfico que utilizaba una infraestructura subterránea de unos 12 metros de profundidad. La operación se saldó con varias detenciones, entre ellas las de dos agentes de la Guardia Civil y el entonces diputado en la Asamblea local por MDyC, Mohamed Ali Duas.

REACCIONES

La clase política ha comenzado a pronunciarse al respecto. Vox Ceuta ha difundido un comunicado este domingo donde señala que lo ocurrido no es "un episodio aislado", sino que "evidencia un problema estructural derivado de la falta de control en la zona y voluntad política para intervenir por parte de quienes han gestionado las instituciones durante décadas".

El presidente de la formación, Juan Sergio Redondo, asegura que lo que estamos viendo hoy es "la constatación" de algo que ya denunció cuando se encontró el primer túnel y es que allí debía haber más pasos subterráneos. "No es cuestión de intuición, es cuestión de valentía. De atreverse a señalar lo evidente cuando otros han preferido callar, mirar hacia otro lado o directamente negar la realidad", apunta.

Desde Vox Ceuta señalan como responsable al PP y al PSOE: "El bipartidismo no solo no ha solucionado el problema, sino que ha contribuido a cronificarlo mediante la inacción y la falta de determinación".