Más de 700 asesinados por ataques israelíes en Gaza desde que empezó el alto el fuego

Jerusalén, 29 mar (EFE).- Los palestinos muertos en ataques israelíes contra Gaza desde el inicio del alto el fuego en octubre de 2025 que supuestamente sigue en vigor superaron este domingo los 700, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

Sanidad registró diez muertos en las últimas horas, en los que incluyó a fallecidos en lo que va de domingo, después de que Israel bombardeara un puesto policial matando a siete personas y abatiera a un menor de edad en el sur del enclave.

En total, 702 gazatíes han muerto desde que entró en vigor la tregua y otros 1.913 han resultado heridos en los bombardeos y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel.

Sanidad aseguró también que los equipos de emergencias de Gaza han rescatado 756 cadáveres que permanecían sepultados entre los escombros o en lugares de difícil acceso durante el alto el fuego.

Antes de su entrada en vigor, el ministerio estimaba en unos 7.000 los cadáveres por localizar (3.600 registrados con nombres y apellidos y una cifra similar sin registrar).

Los muertos ascienden a 72.278 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en Gaza en represalia por el ataque de Hamás y otras milicias de la Franja a su territorio, en el que mataron a unas 1.200 personas.

Además de las víctimas registradas este mismo domingo, dos palestinos murieron ayer en la medina de la ciudad de Gaza por un explosivo israelí cuando participaban en un tiroteo contra un grupo armado colaboracionista con Israel.

El Hospital Nasser del sur del enclave denunció la muerte de una tercera persona el sábado, abatida por las tropas al este de la ciudad sureña de Jan Yunis.

Desde que entró en vigor el alto el fuego, el Ejército de Israel mata casi a diario a palestinos por aproximarse a la llamada línea amarilla, la frontera imaginaria a la que se retiraron las tropas al comenzar la tregua, muy dentro del territorio gazatí.

Además, en varias ocasiones Israel ha lanzado bombardeos contra la Franja matando a decenas de gazatíes, a modo de represalias por supuestas violaciones del alto el fuego de Hamás u otros grupos armados.EFE