La púgil Atheyna Bylon, plata en París, es recibida en Panamá como una heroína nacional

Ciudad de Panamá, 12 ago (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió este lunes en el palacio presidencial a Atheyna Bylon, medallista de plata en el boxeo olímpico, y a los demás atletas que representaron al país centroamericano en París 2024, comprometiéndose con el deporte para aspirar a mayores éxitos en el futuro.

"Hay que ser bueno para llegar a París o a cualquier olimpiada representando un país. Vuelvo y los felicito, se lucieron todos y nos dieron un propósito de seguir adelante, impulsando el deporte panameño", manifestó el mandatario panameño.

Remarcó que estos triunfos les "compromete con el deporte nacional y sobre todo con la capacitación de nuevos y más representantes jóvenes que quieran aspirar a lucirse en el deporte".

Mulino adelantó que para premiar el logro de Bylon, la primera mujer en la historia de Panamá en conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos y policía de profesión, solicitó al director de la Policía Nacional que en el orden del día este lunes salga su "ascenso de sargento segundo a sargento primero".

Adicional a esto, el presidente panameño anunció un premio de 50.000 dólares para Bylon por ser medallista y 10.000 a los demás atletas que compitieron en París 2024.

"Fue el nombre de Panamá que fue a París, todos los panameños llegamos a París, a través de cada uno de ustedes", acotó.

La boxeadora panameña logró la plata tras caer en la final ante la china Li Qian por decisión dividida.

Bylon se convirtió en la primera mujer panameña en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos y es el cuarto metal para el país centroamericano, tras las medallas de bronce de Lloyd LaBeach, en los 100 y 200 metros planos en Londres 1948 y el oro conseguido por Irving Saladino, en el salto de longitud, en Pekín 2008.

"Esto es una carrera muy dura, pero valió la pena todo el sacrificio. Fueron muchos años de preparación, de dedicación, de disciplina, de esfuerzo... pero valió la pena. En cada combate cuando terminaba decía que estaba valiendo la pena tanto sacrificio", señaló Bylon, durante su intervención en el homenaje en la presidencia.

Tras recibir a los deportistas, Mulino adelantó que el nuevo centro de alto rendimiento de boxeo, conocido como Tierra de Campeones y ubicado en la Cinta Costera en la capital panameña llevará el nombre de Atheyna Bylon.

Tras el acto en presidencia, que tuvo una duración de cerca de 30 minutos, Atheyna, junto a los también olímpicos Arturo Delisser, Franklin Archibold, Hillary Heron, Emily Santos y Kristine Jiménez se trasladaron en un vehículo policial hacia un céntrico parque capitalino, en donde fueron recibidos por familiares y el público en general, para seguir con la celebración.

La boxeadora, de 35 años, mostró su agradecimiento por el caluroso recibimiento e instó a todos "a luchar por sus sueños", y más a las mujeres, porque ella es muestra de que se puede lograr.

"Siempre lo digo, no es cualquiera que va a unos Juegos Olímpicos, no es cualquiera que sacrifica tanto tiempo lejos de su familia, no es cualquiera que hace lo que nosotros hacemos", aseguró la panameña.