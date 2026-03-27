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Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 0,68% al cierre de este 27 de marzo

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada en los mercados del viernes 27 de marzo con ligeras bajadas del 0,68%, hasta los 33.112,59 puntos. El selectivo marcó un máximo de 33.267,25 puntos y la cifra mínima de 32.669,39 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una bajada del 1,29%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,5% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 12,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

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