Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 0,68% al cierre de este 27 de marzo

Día negativo para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada en los mercados del viernes 27 de marzo con ligeras bajadas del 0,68%, hasta los 33.112,59 puntos. El selectivo marcó un máximo de 33.267,25 puntos y la cifra mínima de 32.669,39 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una bajada del 1,29%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,5% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 12,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).