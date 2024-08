Dimite el nuevo comisionado jefe de Derechos Humanos de Canadá por sus comentarios sobre Israel

El nuevo comisionado jefe de Derechos Humanos de Canadá, Birju Dattani, ha presentado su dimisión poco después de haber sido elegido para el cargo y sin siquiera haber llegado a tomar posesión, una decisión que llega después de que varias organizaciones judías expresaran su preocupación por una serie de comentarios realizados por Dattani sobre Israel. "He aceptado dimitir como comisionado jefe de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos con efecto inmediato", ha anunciado antes de afirmar que "sigue creyendo firmemente en el trabajo de la comisión, en su mandato y su importancia para la democracia". Esta comisión trabaja de forma independiente al Gobierno canadiense y se ocupa de las denuncias de discriminación por motivos de raza, sexo o religión. El académico fue nombrado para el cargo en junio y desde entonces ha sido objeto de una investigación independiente iniciada por el Ministro de Justicia de Canadá. Dattani no había incluido el nombre de Mujahid Dattani en los formularios de comprobación de antecedentes, nombre que utilizaba para sus actividades en Internet y sus conferencias sobre Oriente Próximo. Así, el Centro de Asuntos Judíos e Israelíes de Canadá criticó algunas de sus publicaciones, en las que comparaba la situación de los palestinos con la de los judíos en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Las conclusiones de la investigación, detalladas en un informe publicado el lunes, afirmaron que no había pruebas de que Dattani, que fue criado como hindú pero se convirtió al islam, fuera antisemita. "No podemos concluir que tenga creencias que puedan calificarse de antisemitas o que haya demostrado prejuicios (conscientes o inconscientes) hacia los judíos o los israelíes", señalaba el informe. Sin embargo, el documento concluía que sí había omitido intencionadamente" mencionar el nombre utilizado en Internet durante el proceso de solicitud y que la explicación dada a posteriori carece de credibilidad.

Compartir nota: Guardar Nuevo