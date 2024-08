Muere el piloto de un helicóptero al estrellarse en el tejado de un hotel en el noreste de Australia

El piloto de un helicóptero ha muerto este lunes de madrugada al estrellarse en el tejado de un hotel en la ciudad de Cains, ubicada en el estado de Queensland, en el noreste de Australia, mientras que estaba realizado un vuelo "no autorizado", según la compañía que lo alquiló. La Policía de Queensland ha informado de que los servicios de emergencias acudieron al hotel sobre las 1.50 horas (hora local, 17.50 hora peninsular española) al haber recibido varios avisos de que un helicóptero bimotor se había estrellado, cayendo restos de la aeronave en los jardines y la piscina del hotel, por lo que se ha declarado una zona de exclusión. "El impacto resultante provocó un incendio en la parte superior del hotel. Sin embargo, el edificio fue evacuado como medida de precaución y no hubo heridos. El piloto, único ocupante de la aeronave, fue localizado y declarado muerto en el lugar de los hechos. Se está llevando a cabo una investigación forense para identificarlo", reza un comunicado. La compañía charter 'Nautilus Aviation' ha asegurado que el uso del helicóptero "no estaba autorizado" y ha agregado que está trabajando "estrechamente" con las autoridades en las investigaciones. "Dado que continuamos apoyando plenamente la investigación en curso, no haremos más comentarios", ha indicado, según recoge la cadena de televisión australiana ABC.

