Carpena: "Tengo ganas de proyectos; el Mundial del 2031, sólo si deja un legado"

París, 11 ago (EFE).- Fernando Carpena, presidente de RFEN Aquatics, diseccionó este domingo en EFE la participación de sus deportistas en los JJOO París 2024, mostró su orgullo por las medallas -oro en waterpolo femenino y bronce en artística por equipos-, y adelantó, al ser cuestionado por si se presenta a la reelección del cargo, que sí tiene fuerzas y ganas de abordar proyectos de futuro, entre ellos, la organización del Mundial en el 2031, eso sí, "sólo si deja un legado", y lógicamente si cuenta con el apoyo del mundo de la natación.

- Las ocho reflexiones de Fernando Carpena sobre el presente y el futuro de la RFEN Aquatics.

"Mientras tenga ganas de abordar proyectos, por supuesto, estaré. Pero hay que tener ganas para esos proyectos. Y en ese momento las tengo. Es verdad que hay que analizar todo lo que hemos hecho y hay que hablar con quién dependes o de quién dependes, evidentemente, con el mundo de la natación. Si yo me siento respaldado, tiraremos para adelante porque hay objetivos no solamente a medio plazo, sino incluso un poquito más. Habéis oído que tenemos intención de organizar en España un campeonato del mundo con una condición: que deje legado. Porque en España no hay instalaciones que nos permitan alegrar ni tan siquiera nuestros campeonatos de España. Es decir, el proyecto de Fernando Carpena de futuro pasa por tener proyectos ambiciosos. Por proyectos de mejora, que por supuesto ya los estamos analizando y por supuesto también que ese proyecto de Madrid o España del 2031 del Campeonato del mundo deje un legado de una instalación que nos sirva para cubrir nuestras necesidades".

"La valoración general, obviamente dentro de un equipo tan numeroso y participando en todas las disciplinas, ha habido un poco de todo. Indudablemente, si nos quedamos con lo verdaderamente relevante es el oro del waterpolo femenino y evidentemente también el bronce de la artística pero también por qué no decirlo, esperábamos más de las aguas abiertas, un poquito más de la natación y al grupo de salto sólo se le puede felicitar.

Empezando por los clubes, por supuesto, la ambición que ellos tienen en el ámbito del waterpolo, las federaciones autonómicas con sus centros de tecnificación, que es una fábrica constante de jugadoras y también por extensión de las jugadoras. Este es el resultado, es un resultado merecido. De cuatro Juegos Olímpicos, tres hemos estado en finales ganando dos platas y en esta ocasión por fin un oro. Por tanto, orgullo de nuestras jugadoras, dirigidas por una persona que todo el mundo conoce y valora como Miki Oca".

"Tenemos talento, pero no sólo eso. Ha habido resultados, pero todos sabemos que en una competición como esta de equipos, no solamente con el waterpolo, sino en otros, como el basket o el balonamno, los cuartos de final son determinantes. Veníamos de una fase inicial maravillosa, impactando por el nivel de juego pero el día que nos tocaba pues no estuvimos tan finos y reconozcamos que nos ha ganado Croacia que es la última campeona del mundo. Pero en cualquier quiniela y ahora venía de hablar con presidentes de otras federaciones, incluidas europeas, nadie quería cruzarse con España. Eso significa donde estamos, lamentando el resultado final que desde luego no se lo merecían".

"Todo tiene su explicación. Antes hablaba del waterpolo femenino, que es un proyecto que surge allá en el año 2009 con una serie de decisiones que no empezaron a fructificar hasta el año 2012.

En la natación artística tomamos una decisión, en su momento. Pasamos un tránsito, contratamos a Mayu Fujiki, con la supervisión lógicamente de Ana Montero y ese camino ha ido 'in crescendo' y nos ha llevado que el equipo haya conseguido un bronce, algo que no conseguíamos desde el año 2012.

El dúo. Al dúo no se le puede reprochar nada. Hemos focalizado el trabajo porque entendíamos que era donde obtendríamos mejores resultados en el equipo y el dúo. Hemos participado, pero las integrantes del dúo forman parte del equipo y la prioridad era el equipo. Tengo que agradecer el esfuerzo enorme porque han tenido que hacernos no sólo el equipo, sino el propio dúo. En este caso a Alisa Ozhogina y Iris Tió, mis respetos y consideración".

"La realidad de nuestra natación, objetiva, era aspirar obviamente a todo con Hugo. El es un nadador con capacidades extraordinarias, que las ha demostrado. Aquí tenía su oportunidad de subir al podio pero ha competido y ha sido dos veces finalista y desgraciadamente lo más llamativo de Hugo en las competiciones es su final, sus últimos 50 metros, estábamos todos en la prueba de 200, en un 150 tocando medalla y esperábamos que se diera, pero como él dijo, a veces el cuerpo no responde como tú crees que ha de responder. En cualquier caso, sombrerazo para Hugo, dos diplomas, tanto en 100 como en 200.

En 4 x 100 libres nos quedamos a dos centésimas. En 4 x 100 estilos también nos quedamos en las puertas. Es verdad que fuimos descalificados porque se saltó el último relevista por dos centésimas también. Pero bueno, en cualquier caso hay que reconocer que es un equipo de futuro.

El proyecto existe y se va a mantener. El proyecto de la natación no es un proyecto a corto plazo, no puede serlo, no lo ha sido en las otras disciplinas y en ésta tampoco. Hay que tener confianza en el trabajo que se está realizando en los centros de entrenamiento y, por supuesto, en el de aquellos que consideren que no deben entrenar en los centros nacionales, apoyarles en la medida de nuestras posibilidades".

Quizás es la asignatura un poquito pendiente de estos Juegos. Nos vamos un poquito más tristes. Aguas abiertas, se ha nadado en el Sena... pero ni mucho menos quiero justificar nada porque las condiciones han sido iguales para todos. ¿Qué quiero decir?. Nuestras dos nadadoras y luego Carlos Garach. Nuestras dos nadadoras venían de hacer una Copa del Mundo e incluso María de Valdés fue subcampeona del mundo en Doha. Esperábamos, por supuesto, que estuviera más arriba, sobre todo María. María no encajó bien el nadar contracorriente, bueno, pues hay nadadores que se adaptan mejor o peor. Y en este caso, ella peor. Ángela Martínez es muy joven. Ángela tiene futuro. Ángela hizo una última vuelta que la llevó de estar en posiciones muy abajo a colocarse casi entre las diez primeras.

Por lo tanto, esperábamos más. Esa es la realidad. Y de Carlos Garach, por supuesto. No olvidemos que Carlos Garach, nadó el relevo de 4 por 100 libre, nadó el 800 libre, el 1500 y aquí se había ganado el derecho a participar en la prueba de 10 kilómetros y se lo otorgamos. Al final nos salió mal pese al esfuerzo que hizo Carlos y sufrió demasiado. Eso es lo que me pesa de la última carrera que hizo Carlos Garach. Carlos tiene futuro y tirará para adelante.

"Nunca en la historia habíamos tenido dos diplomas en los mismos JJOO. Recuerdo históricamente hace más de 40 años Ricardo Camacho consiguió un diploma. Pero hemos tenido el dúo, los saltos sincronizados con Nico y con Adri, que se han colocado en un sexto lugar que pudo ser un quinto. Pero bueno ahí estamos finalistas y por supuesto la inmensa alegría y sorpresa de Valeria Antolino, que no es su prueba la de tres metros trampolín pero en cualquier caso, como se clasificó, ahí estuvo como una jabata. Y la otra es muy jovencita, Ana Carvajal es un diamante en bruto que estos entrenadores que hemos incorporado y que han sido aceptados por la familia de los saltos como referente, están obteniendo resultados. Tiempo al tiempo y seguiremos". EFE

lv