Al menos dos muertos, incluido un niño, y tres heridos en un ataque con misiles rusos cerca de Kiev (Ucrania)

Al menos dos personas han fallecido, entre ellas un niño, y tres más han resultado heridas como consecuencia de un ataque con misiles rusos sobre Kiev, han informado este domingo las autoridades locales. Los fallecidos son un varón de 35 años y su hijo de cuatro, que perdieron la vida en un suburbio de Brovary, en el este de la capital ucraniana, donde otras tres personas han resultado gravemente heridas este sábado por la noche al caer fragmentos de un misil sobre edificios residenciales, según informes del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania recogidos por dpa. Este anuncio llega después de que las autoridades regionales rusas informaran previamente este domingo de que al menos 13 personas habían resultado heridas --dos de ellas de gravedad-- después de que los restos de un misil ucraniano derribado impactaran contra un edificio de apartamentos en la región de Kursk. Además, también durante la madrugada del domingo, las fuerzas de defensa antiaaérea del Ejército ruso han interceptado hasta 35 drones ucranianos sobre las regiones de Kursk, Voronezh, Bélgorod, Briansk y Oriol, según ha hecho saber el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. "Durante la noche pasada, se detuvieron los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados y misiles tácticos 'Tochka-U' contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia: 14 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos por la defensa aérea de servicio sobre el territorio de la región de Kursk; 16 fueron derribados sobre el territorio de Voronezh; tres, sobre la región de Bélgorod, y uno fue destruido sobre los territorios de las regiones de Briansk y Oriol", ha detallado el Ejecutivo ruso. Las autoridades rusas han informado de que ya han sido evacuadas más de 76.000 personas de las regiones fronterizas con Ucrania como consecuencia de la reciente ofensiva militar ucraniana en suelo ruso, concretamente en la región de Kursk. Concretamente, Kursk lleva bajo estado de emergencia desde la tarde del 7 de agosto, día y medio después de las primeras noticias de las incursiones de Ucrania -- aproximadamente 300 efectivos con once carros de combate y 200 vehículos blindados que cruzaron la frontera desde la región ucraniana de Sumi, en el norte del país -- y que han dejado hasta el momento, según Rusia, cinco muertos y 66 heridos, entre ellos nueve niños.

Compartir nota: Guardar Nuevo