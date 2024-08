81-85: Magbegor impulsa a Australia hacia el bronce olímpico

Adrian R. Huber

París, 11 ago (EFE).- Impulsada por Ezi Magbegor, pívot de Seattle Storm -equipo de la WNBA-, Australia ganó la medalla de bronce en el torneo olímpico de baloncesto femenino de los Juegos de París 2024 tras vencer este domingo a la campeona de Europa, Bélgica (81-85), en el Arena Bercy de la capital francesa donde, a partir de las tres y media de la tarde (13:00 horas GMT), Francia y Estados Unidos disputarán la final.

Con 30 puntos, trece rebotes y tres asistencias, Magbegor no sólo se convirtió en máxima anotadora del partido, sino que acabó, de lejos, con la mejor valoración del choque por el bronce.

Bélgica, verdugo de España tanto en la final del último torneo continental como en los cuartos del torneo olímpico, habían alcanzado las rondas del 'KO' por los pelos, gracias a su última (abultada) victoria, en Lille, ante Japón. Pero de la misma forma, por muy poco no se clasificaron para jugar la final, ya que sólo cedieron ante la anfitriona en la prórroga.

Las oceánicas, por contra, que en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, en las afueras de la citada localidad del norte de Francia habían acabado segundas en un triple empate con la anfitriona y con Nigeria; habían echado en cuartos a Serbia, antes de caer ante Estados Unidos, la gran favorita, en su penúltimo partido.

Emma Meesseman, la gran estrella belga, tiraba del carro, pero Allana Smith y Ezi Magbegor, las dos pivot WNBA del equipo que dirige Sandy Brondell, daban réplica. En un primer cuarto igualado que se cerró con un triple de Isobel Borlase para adelantar a Australia (19-20).

El segundo acto se cerró de idéntica forma. A pesar de destellos de las 'cats' -como el robo de Becky Massey previo a la asistencia por la espalda de Julie Vanloo para la finalización de Meesseman-, Australia dominaba el rebote (25/18) y otro triple de Sami Whitcomb volvía a dejarlas un punto por delante (36-37) al descanso. Al que Magbegor ya llegó como máxima anotadora, con 16 puntos: uno más que Meesseman.

Imponiendo su físico y con Magbegor ampliando sus estadísticas, Australia lograba su ventaja máxima, de diez (42-52) gracias a Marianna Tolo.

Pero en juego estaba una medalla olímpica y con un parcial de 17-5 -culminado con un triple de Ine Joris-, Bélgica volvía a ponerse por delante: 59-57. Imprimiendo igualdad y emoción al desenlace del choque.

Australia basaba sus expectativas en el juego interior y Alanna Smith volvía a darles un ventaja de siete (69-76). Pero vuelta a reducir su desventaja, con 78-81 en el marcador, Bélgica cometió un error que le costó el partido.

Las 'cats' agotaron su posesión sin lanzar a canasta. Tess Magden no desaprovechó ninguno de los cuatro tiros libres subsiguientes a las rápidas faltas belgas; y el último triple de Julie Vanloo -esta vez la mejor de su equipo, con 26 puntos y once asistencias para una valoración de 32- no les sirvió para nada. En el último partido con su selección de Lauren Jackson -que no jugó ni un solo segundo-, las australianas cambiaron su ópalo por un bronce.

- Ficha técnica

81 - Bélgica (19+17+25+20): Ramette (0), Vanloo (26), Delaere (15), Meesseman (23), Linskens (9), -cinco inicial-, Resimont (3), Becky Massey (2), Lisowa Mbaka (0), Billie Massey (0), Joris (3).

85 - Australia (20+14+23+25): Melbourne (0), Whitcomb (14), Madgen (10), Smith (13), Magbegor (30), -cinco inicial-, Talbot (6), Tolo (5), George (2), Borlase (5),

Arbitras: Amy Bonner (USA), Blanca Burns (USA) y Jenna Jordan Reneau (USA) . Sin eliminadas.

Incidencias: Partido por la medalla de bronce del torneo olímpico de baloncesto femenino de los Juegos de París 2024 disputado en el Arena Bercy ante 11.968 espectadores.

arh/apa