Hallado muerto uno de los principales investigadores de un caso contra la primera dama de Corea del Sur

Uno de los principales investigadores de un caso ahora cerrado contra la primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, ha sido hallado muerto en su domicilio en un aparente suicidio ocurrido después de que, días antes, el investigador comentara a un conocido las enormes presiones que estaba recibiendo para dar por zanjadas las pesquisas. El fallecido, cuyo nombre no se ha dado a conocer, fue encontrado muerto a las 09.50 del jueves en su apartamento en la ciudad de Sejong con una nota de suicidio. Había ejercido como director interino de la oficina anticorrupción y era responsable de supervisar varias políticas e investigaciones de integridad. La primera dama fue acusada de recibir indebidamente un bolso de lujo de Christian Dior por valor de unos 2.000 euros pero finalmente la agencia estatal anticorrupción determinó que no existió delito alguno porque no existe una cláusula de castigo para las mujeres de los funcionarios públicos. No obstante, y según informa el diario 'Korea Herald', el investigador envío días antes de su muerte a un amigo un mensaje en el que se declaraba "psicológicamente abrumado". En la conversación posterior, el funcionario hizo saber a su conocido que "los altos mandos de la Comisión Anticorrupción estaban presionando para que cerrara el caso de la primera dama". El fallecido se mostró en desacuerdo pero "no podía desobedecer" la orden. "Se le estaba haciendo muy difícil", explicó el conocido al diario surcoreano.

