Pichardo: "Estoy desmotivado por la falta de apoyo de las instituciones"

París, 9 ago (EFE).- El portugués Pedro Pichardo, que logró este viernes la medalla de plata en triple salto en los Juegos Olímpicos de París, desveló que se encuentra "desmotivado por la falta de apoyo de las instituciones" y criticó que todos los recursos "vayan a parar al fútbol".

Al igual que ocurrió hace dos meses en los Europeos de Roma, Pedro Pichardo, de origen cubano, volvió a quedar segundo en los Juegos Olímpicos ante Jordan Díaz, otro atleta de su país de origen pero nacionalizado español.

"Me gustaría seguir en el Benfica. Voy a llegar a Lisboa y reunirme con Rui Costa, que me envió un mensaje antes de venir aquí. Intentemos resolver la situación. Yo quiero seguir, pero con mejores condiciones, y que Ana Oliveira (directora del club) me deje en paz", dijo Pichardo, al término de la competición.

"Estoy un poco desmotivado. Son muchos problemas con el club, falta de apoyo de las instituciones, del gobierno. Todo va a parar al fútbol. Somos atletas que tenemos que tener apoyo. Gracias a Dios que yo tengo un patrocinio de Puma. Estaba pensando en irme después de hoy pero mi familia me dice que continúe. No sé qué pasará", concluyó.