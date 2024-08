Lydia Ko alcanza a Morgane Metraux en el liderato

París, 9 ago (EFE).- Gracias a una ronda de 68 golpes (4 bajo par) este viernes, la neozelandesa Lydia Ko alcanzó a la suiza Morgane Metraux en el liderato del torneo femenino de golf de los Juegos Olímpicos de París 2024, y ambas saldrán este sábado a la última jornada en Le Golf National con una renta de dos impactos.

Metraux, que completó la vuelta del sábado con 71 (-1), se mantiene en cabeza, pero ahora acompañada por Lydia Ko, que persigue su tercera medalla olímpica tras la plata de Río 2026 y el bronce de Tokio 2020. La neozelandesa, ganadora de dos grandes, hizo seis birdies por dos bogeys para alcanzar la cabeza del torneo.

Ko y Metraux lideran la tabla empatadas a 207 golpes (9 abajo) y tienen una renta de dos sobre el dúo formado por la estadounidense Rose Zhang, número 89 del mundo, y la japonesa Miyu Yamashita, decimoctava del ránking.

A tres se sitúa la tailandesa Atthaya Thitikul y a cuatro está la colombiana Mariajo Uribe, que firmó una tarjeta de 71 (-2) para seguir con opciones de luchar este sábado por los metales en sus terceros Juegos Olímpicos y en su últomo torneo como golfista profesional.

"El plan (de retirarse) se pospuso", dijo Uribe, de 34 años. "En un principio era Tokio, pero luego llegó el covid y tuve un hijo. Así que decidimos, como familia, intentarlo de nuevo en París. Así que ya han pasado cuatro años de más", señala la colombiana.

Uribe se clasificó para París 2024 al ganar en el Open de Nueva Gales del Sur. "Ganar allí hizo posible estar aquí", dijo la colombiana, que una vez que supo que iba a participar en sus terceros y últimos Juegos puso todo su empeño en asegurarse una despedida por todo lo alto.

La defensora del título y número uno mundial, la estadounidense Nelly Korda, entregó una tarjeta de 70 (-2) y es séptima en la tabla empatada con las chinas Janet Lin Xiyu y Yin Ruoning y la francesa Celine Boutier.

En cuanto a las españolas, Azahara Muñoz firmó su segundo 69 consecutivo para estar al par en el total, a nueve golpes de las líderes. La malagueña arregló con cuatro birdies y un eagle en los nueve segundos hoyos los dos bogeys con los que acabó los nueve primeros. Se sitúa en el puesto 21.

"Tengo muy buenas sensaciones. He jugado bien. Conseguir un buen resultado en unos Juegos me hace sentirme muy orgullosa. Acabar con eagle es un chute de energía para la última jornada", dijo Muñoz.

La pamplonesa Carlota Ciganda sigue sin ganar al campo y este viernes hizo 75 golpes (+3) para un total de +10.

"Me fui al agua en el primer hoyo de segundo golpe y cometí doble bogey. Luego recuperé en el siguiente hoyo, pero no me he sentido cómoda en ningún momento. No me entran los putts. Hago buenos golpes de aproximación y las dejo cerca de bandera, pero luego fallo. Y el otro caso es que pierdo calle, aunque sea por poco, y recuperar en este campo es muy difícil", explicó la navarra. EFE

