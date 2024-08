La NASA elimina su cazador de asteroides NEOWISE porque pierde altura

Los ingenieros de la misión NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) de la NASA ordenaron a la nave espacial que apagara su transmisor por última vez el 8 de agosto. Esto concluye más de 10 años de misión de defensa planetaria en busca de asteroides y cometas, incluidos aquellos que podrían representar una amenaza para la Tierra. La NASA finalizó la misión porque NEOWISE pronto descenderá demasiado bajo en su órbita alrededor de la Tierra para proporcionar datos científicos utilizables. Un aumento en la actividad solar está calentando la atmósfera superior, lo que hace que se expanda y cree resistencia en la nave espacial, que no tiene un sistema de propulsión para mantenerla en órbita. Ahora fuera de servicio, se espera que NEOWISE se queme de manera segura en la atmósfera de nuestro planeta a fines de 2024. La orden final se envió desde el Centro de Operaciones de Misiones en Órbita Terrestre en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, con la presencia de miembros de la misión, pasados y presentes, junto con funcionarios de la sede de la agencia en Washington. El Sistema Satelital de Seguimiento y Retransmisión de Datos de la NASA luego retransmitió la señal a NEOWISE, desmantelando la nave espacial. Como la NASA compartió anteriormente, el estudio científico de la nave espacial terminó el 31 de julio y todos los datos científicos restantes se descargaron desde la nave espacial. "La misión NEOWISE ha sido una historia de éxito extraordinaria, ya que nos ayudó a comprender mejor nuestro lugar en el universo al rastrear asteroides y cometas que podrían ser peligrosos para nosotros en la Tierra", dijo en un comunicado Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA. DOBLE MISIÓN Durante su vida útil operativa, el telescopio de reconocimiento infrarrojo superó los objetivos científicos no en una sino en dos misiones, comenzando con la misión WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer). El telescopio WISE, dirigido por el JPL, se lanzó en diciembre de 2009 con una misión de siete meses para explorar todo el cielo infrarrojo. En julio de 2010, el telescopio había logrado esto con una sensibilidad mucho mayor que los estudios anteriores. Unos meses más tarde, el telescopio se quedó sin refrigerante que impedía que el calor producido por la nave interfiriera con sus observaciones infrarrojas (las longitudes de onda infrarrojas, invisibles para el ojo humano, están asociadas con el calor). La NASA extendió la misión bajo el nombre de NEOWISE hasta febrero de 2011 para completar un estudio de los asteroides del cinturón principal, momento en el que la nave espacial fue puesta en hibernación. El análisis de estos datos mostró que, aunque la falta de refrigerante significaba que el telescopio espacial ya no podía observar los objetos infrarrojos más débiles del universo, aún podía realizar observaciones precisas de asteroides y cometas que generan una fuerte señal infrarroja al ser calentados por el Sol cuando pasan cerca de nuestro planeta. La NASA sacó al telescopio de su hibernación en 2013, en el marco del Programa de Observación de Objetos Cercanos a la Tierra, precursor de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la agencia, para continuar con el estudio de asteroides y cometas de NEOWISE en pos de la defensa planetaria. Al observar repetidamente el cielo desde la órbita baja de la Tierra, NEOWISE creó mapas de todo el cielo que incluyen 1,45 millones de mediciones infrarrojas de más de 44.000 objetos del sistema solar. De los más de 3.000 objetos cercanos a la Tierra que detectó, 215 fueron vistos por primera vez por NEOWISE. La misión también descubrió 25 nuevos cometas, incluido el famoso cometa C/2020 F3 NEOWISE que atravesó el cielo nocturno en el verano de 2020.

