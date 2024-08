El primer ministro de Japón cancela su viaje a Asia Central por alerta de "megaterremoto"

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha anunciado este viernes que ha cancelado su viaje planeado a Asia Central después de que la agencia meteorológica advirtiera de que el archipiélago nipón debía prepararse para un posible "megaterremoto", lo que ha provocado, según ha afirmado, "una gran preocupación entre la gente". "Como primer ministro que tiene la máxima responsabilidad en la gestión de crisis me gustaría ser muy cuidadoso y quedarme en Japón al menos una semana, cuando la Agencia Meteorológica de Japón está pidiendo a la gente que reconfirme su preparación para terremotos, para que el gobierno puede responder y proporcionar información", ha declarado durante una conferencia de prensa en Nagasaki. El jefe de Gobierno ha señalado que "es la primera vez que se emite dicha información, que "no requiere una evacuación anticipada, ni notifica específicamente que ocurrirá durante un periodo específico", según declaraciones recogidas por la cadena de televisión nipona NHK. Kishida, que se encuentra en Nagasaki para conmemorar el 79 aniversario del bombardeo atómico estadounidense en la ciudad, tenía previsto un viaje de cuatro días a Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia. Durante la jornada del jueves, se produjo un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter en la costa suroeste que activó por unas horas las alertas por tsunami. Poco después, la agencia emitió un aviso en el que prevé un riesgo de "megaterremoto" mayor de lo habitual en la costa del Pacífico. No recomendaba la evacuación, pero pedía revisar la preparación rutinaria para seísmos y permanecer alerta durante aproximadamente una semana. En el peor de los casos, un fuerte temblor podría sacudir una amplia zona de Japón, desde la región de Kanto (donde se encuentra Tokio) hasta la región suroccidental de Kyushu, y altas olas de tsunami podrían arrasar las zonas costeras de Kanto a Okinawa.

