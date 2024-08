El K2 500 masculino y el C2 500 femenino no logran medalla en Paris 2024

Los españoles Marcus Cooper y Adrián del Río, y María Corbera y Antía Jácome no han podido conseguir este viernes medalla en la modalidades de K2 500 metros y C2 500 metros respectivamente del piragüismo de los Juegos Paralímpicos de París. Los que más cerca han estado han sido el balear y el madrileño, bronce en el pasado Mundial y que han finalizado en la cuarta posición y a los que no les ha bastado su arreón final, quedándose, con 1:27.38, a nueve centésimas del bronce y de un podio que ha sido ocupado por Alemania, Hungría y Australia. Por su parte, la madrileña y la gallega, que también partían entre las candidatas por su condición de actual subcampeonas del mundo, han llegado a ir cuartas en la mitad de la prueba, pero no han podido remontar y se han quedado, con 1:56.65, lejos de un podio ocupado por China, Ucrania y Canadá.

