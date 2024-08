Fortnite permitirá comprar los objetos exclusivos de los Pases de batalla en su tienda

Epic Games ha anunciado que las recompensas de los Pases de batalla de Fortnite, como las 'skins' y los objetos, podrán adquirirse desde la tienda una vez hayan pasado al menos 18 meses desde que haya caducado el Battle Pass en el que estuvieran incluidos. Los pases de batalla son un sistema de monetización que ofrece recompensas exclusivas a través de un método de escalonado. Esto significa que, para recibirlas, los usuarios deben subir de nivel en el juego, superar distintos retos o participar en eventos temporales. Fortnite se divide en temporadas que duran alrededor de ocho semanas. En cada una, los usuarios pueden adquirir un Pase de batalla para que, al participar en los desafíos o avanzar en su nivel, puedan conseguir 'skins' o cosméticos exclusivos de regalo. Estos pases de batalla solo ofrecen contenido exclusivo de recompensas cosméticas y estéticas, por lo que no desbloquean partes nuevas del juego ni ofrecen ventajas sobre otros jugadores. Sin embargo, sí facilitan objetos y recompensas estéticas de forma exclusiva. Estas solo se pueden adquirir de esta forma, lo que las convierte en objetos codiciadas por los jugadores. Ahora, Epic ha anunciado un cambio respecto a este sistema y permitirá que los objetos de los futuros pases de batalla de Fortnite puedan aparecer en la tienda una vez hayan pasado 18 meses o más desde que caducasa el pase de la batalla en cuestión. De esta forma, se ofrece una opción extra para obtener estos objetos a los jugadores que no hayan podido completar los retos o no hayan podido subir de nivel, antes de que se acabe la temporada y el pase caduque. Aunque resta exclusividad, este cambio les permite "seguir invirtiendo en nuevas y emocionantes recompensas del pase de batalla", a la par que permite que los jugadores no se queden sin contenido, incluidos los trajes de personajes de franquicias famosas, según han dicho los responsables del juego en comunicado en su web, . Asimismo, desde Fortnite han asegurado que los beneficios del pase de batalla "seguirán siendo los mismos", y que los usuarios podrán seguir progresando al jugar cualquier experiencia que otorgue puntos de experiencia (PE). En este sentido, todos los tipos de objetos podrán estar disponibles en la tienda tras caducar el pase de batalla, ya sean trajes, accesorios mochileros, picos, gestos, pantallas de carga o iconos de estandarte, entre otros. No obstante, Fortnite también ha advertido que la selección de la tienda depende de "múltiples factores" y, por tanto, no garantiza que todos los objetos de los pases de batalla vayan a llegar siempre a la tienda. En caso de que un objeto no vaya a estar disponible, la compañía lo advertirá a los jugadores.

