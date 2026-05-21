Francia amplía y prolonga las ayudas por los carburantes hasta 1.200 millones de euros

París, 21 may (EFE).- El gobierno francés presentó este jueves una prolongación hasta el otoño y en algunos casos la ampliación de las ayudas selectivas para que particulares y empresas puedan hacer frente a la escalada de precios de los carburantes, que en total van a costar 1.200 millones de euros.

En la presentación a la prensa de este nuevo dispositivo, que incluye las medidas que se aplicarán a partir del mes de junio, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, excluyó una rebaja general de la fiscalidad sobre los carburantes como la que se ha puesto en marcha en España, un caso al que se refirió de forma explícita.

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Lecornu afirmó que esa rebaja pesaría mucho sobre las finanzas públicas, que en Francia están particularmente bajo presión por su elevado déficit, y "sobre todo, es un contrasentido" cuando el objetivo último es desincentivar el consumo de hidrocarburos, que Francia tiene que importar, y electrificar la economía.

El ministro de Hacienda, David Amiel, precisó que a los 470 millones de euros que ya se habían anunciado desde el comienzo de esta crisis desencadenada por la guerra abierta por Estados e Israel contra Irán el 28 de febrero, se van a añadir ahora otros 710 millones básicamente para los tres próximos meses.

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Amiel insistió en que las ayudas van a ser "selectivas" porque la crisis está pesando sobre las cuentas públicas y sobre la economía, con un costo que va a superar los 6.000 millones de euros que se habían estimado inicialmente.

La evaluación de todo eso se hará de aquí a finales de junio, con el ajuste de las previsiones macroeconómicas.

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La ministra de Energía, Maud Bregeon, quiso dar un mensaje de tranquilidad sobre el aprovisionamiento de carburantes, ya que aunque "hay tensiones y son reales", señaló que las refinerías están aumentando su producción y que la situación en las gasolineras es de "casi normalidad".

En cuanto al combustible para los aviones, aseguró que "la situación está bajo control" y que aunque Francia importa normalmente el 40 % de sus necesidades, "las inquietudes son mesuradas para las próximas semanas" gracias a la mayor actividad en las refinerías y a la autorización dada por las autoridades europeas para poder utilizar el que se usa en Estados Unidos.

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Las principales medidas que han estado en vigor desde el comienzo de la crisis se van a prolongar hasta el otoño, empezando por las ayudas a la compra de gasóleo que reciben los profesionales de algunos sectores particularmente sensibles, como los pescadores, los agricultores o las empresas de transporte por carretera, a las que se añadirán las de transporte fluvial.

En el caso de las empresas de construcción y obras públicas, si hasta ahora podían beneficiarse de 20 céntimos de euro por litro de gasóleo las que tenían hasta 20 empleados, ahora lo podrán hacer las que tienen hasta 50 trabajadores.

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En el sector del taxi, los profesionales podrán solicitar ayudas de 5.500 euros para comprar un vehículo eléctrico siempre que su pecio total sea inferior a 60.000 euros.

Los asistentes a domicilio obtendrán una revalorización del subsidio que reciben por cada litro de combustible que utilizan para ir a los domicilios de sus pacientes, hasta el equivalente de 20 céntimos de euro por litro.

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Para las personas que tienen que realizar más de 8.000 kilómetros al año por razones profesionales y tienen ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales, la subvención pasará de 50 a 100 euros para el periodo de junio a agosto.

En cuanto a la prima de carburante que las empresas abonan a los empleados que no pueden utilizar el transporte público para ir al trabajo (alrededor de 1,5 millones de personas), y que está exenta de cotizaciones sociales y no tributa al impuesto sobre la renta, aumentará de 300 a 600 euros. EFE

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