Director de la AIE advierte de que mercado petrolero puede entrar "en zona roja" en julio

Londres, 21 may (EFE).- El director general de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, advirtió hoy de que el mercado del petróleo "puede entrar en zona roja" (situación de peligro) a finales de junio o primeros de julio si no se resuelve el cierre del estrecho de Ormuz.

En un debate en Londres organizado por el prestigioso centro de estudios Chatham House, Birol planteó esta fecha porque a fines de junio y principios de julio comienza lo que llamó "la temporada de los viajes", que acarrea siempre una mayor demanda petrolera.

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Pero las reservas petroleras que guardan los distintos países no dejan de menguar ante el cierre casi total del 'grifo' petrolero en los países del golfo Pérsico, que acumulan juntos las mayores reservas del mundo.

Birol recordó que el 11 de marzo pasado los 32 países miembros de la AIE liberaron 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, "lo que sin duda ayudó", pero desde esa fecha las reservas que almacenan los países no dejan de bajar.

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"La única solución importante a este problema es la reapertura incondicional del estrecho de Ormuz", pero si llega la temporada turística y no hay nuevas partidas de petróleo llegadas de los países de Oriente Medio, "esto va a ser difícil y podríamos entrar en zona roja en julio o agosto como no veamos mejoras".

Preguntado por la moderadora sobre qué quería decir con "zona roja", Birol evitó contestar y dijo a modo de broma: "Hablo de una zona que es roja".

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El estrecho de Ormuz fue cerrado por Irán el 2 de marzo para el tráfico internacional, y el régimen iraní solo ha permitido el paso con cuentagotas de algunos barcos. A esa medida el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió el 13 de abril con el bloqueo por su parte de todos los puertos iraníes de los que podían salir barcos. EFE.