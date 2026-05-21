Un motorista de 53 años muere en un accidente en la AP-7 a la altura de El Campello

Un hombre de 53 años ha muerto tras sufrir un accidente con la moto que conducía en un carril de incorporación de la autopista AP-7 a la altura del municipio alicantino de El Campello, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron este miércoles, a la altura del kilómetro 676,600. El siniestro consistió en una salida de la vía por el margen izquierdo y la víctima chocó con la barrera de protección.

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Según las mismas fuentes, se trata de un tramo curvo a derecha y la posible causa del accidente podría ser una velocidad inadecuada para el trazado de la vía.

Desde la Guardia Civil han explicado que el Equipo de Investigación de Siniestros de Torrevieja instruye las diligencias relativas a este suceso en el que una persona ha fallecido.

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