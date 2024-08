María José Campanario presume de cuerpo en bañador durante su verano más "maravilloso" con Jesulín de Ubrique

María José Campanario y Jesulín de Ubrique están viviendo uno de los veranos más especiales de sus vidas. Y no ha dudado en presumir de ello durante los últimos días en sus redes sociales, donde cada vez se va abriendo más con sus seguidores y compartiendo pequeños momentos de su día a día que reflejan el gran momento que está atravesando tanto a nivel personal como familiar. En una etapa en la que la enfermedad que sufre desde hace 15 años, fibromialgia, le está dando una tregua que está aprovechando al máximo realizando diferentes planes junto al torero y sus hijos, la de Castellón ha compartido el álbum de sus "maravillosas" y relajadas vacaciones estivales, en las que no han faltado salidas con amigos, momentos especiales junto a Jesús, conciertos e incluso bailes en pareja con los que ha dejado claro que vive una permanente luna de miel junto al de Ubrique tras 22 años de matrimonio. A través de sus últimas publicaciones en Instagram descubrimos que María José y el torero han disfrutado del concierto de 'La Oreja de Van Gogh' en el festival Tío Pepe de Jerez de la Frontera, revelando además su desconocida amistad con la cantante Leyre Martínez con una imagen posando de lo más cómplices y dedicando unas preciosas palabras a la vocalista del grupo donostiarra: "Voy a guardar esta foto aquí porque me parece preciosa, aunque lo sea mucho menos de lo que lo eres tú. He conocido a mucha gente buena, pero tú, tú eres la mujer más bonita y con el corazón más noble del mundo. Eres absolutamente admirable. Nos vemos pronto". "Cuando la vida te da una tregua, debes aprovecharla y no pensar en nada más que en eso" ha reconocido en redes Campanario, que este verano también ha compartido comidas con amigos y momentos relajantes al borde del mar o en la piscina de su residencia de Arcos de la Frontera. Pero siempre con Jesús a su lado, con el que tiene tres hijos -Julia, Jesús Alejandro y el pequeño Hugo, de dos años- por fin ha dejado atrás los rumores de crisis que les han perseguido durante años y que han superado unidos frente a la adversidad. Pero si hay una imagen que ha impactado a los seguidores de María José ha sido la última que ha publicado, en la que nos ha dejado sin palabras presumiendo de su espectacular figura -labrada a base de deporte y exigentes entrenamientos físicos que también ha compartido en su perfil recientemente- con un elegante bañador blanco con escote asimétrico tumbada en una hamaca. Una instantánea que resume a la perfección el maravilloso momento que está atravesando la odontóloga, que tras el verano está previsto que retome su profesión de odontóloga tras dos años dedicada en cuerpo y alma a su familia.

