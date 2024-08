Kamala y Walz hacen su primera aparición conjunta en un mitin en Filadelfia (EEUU)

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha hecho este martes en Filadelfia su primera aparición conjunta con el gobernador de Minesota, Tim Walz, tras elegirle como su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 5 de noviembre y en las que se enfrentarán al expresidente Donald Trump y al senador J.D. Vance. Después de que hayan salido al escenario con la canción de 'Freedom' de Beyoncé y hayan saludado a sus simpatizantes, Harris ha aseverado que los demócratas tienen que esforzarse para ganar. "Tenemos que igualar la situación. Somos los menos favorecidos en esta carrera, pero tenemos el pulso y sé exactamente a qué nos enfrentamos", ha declarado. Asimismo, ha señalado que su campaña "no (es) solo una lucha contra Trump", sino "por el futuro", en referencia a sus promesas de bajar el coste de vida de las familias. En su intervención, ha explicado que se propuso "encontrar un socio que pueda ayudar a construir este futuro más brillante" y ha presentado a Walz a la audiencia, argumentando que es el compañero que ha estado buscando. Para ello, ha repasado la experiencia profesional del gobernador, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. Los estadounidenses, ha señalado, están siendo testigos de un "ataque total contra las libertades y derechos duramente conquistados y luchados". "Tim y yo tenemos un mensaje para Trump y otros que quieren hacer retroceder el reloj en nuestras libertades fundamentales: no vamos a volver atrás", ha manifestado, lo que ha provocado cánticos entre la multitud. Walz, por su parte, ha agradecido a Harris "la confianza depositada" y por devolverle "la alegría". "Estoy encantado de estar en este viaje con usted y Doug", ha dicho en referencia al segundo caballero, Douglas Emhoff. También ha utilizado su discurso para repasar su biografía, especialmente su experiencia como profesor, entrenador y como veterano. Asimismo, ha criticado el historial de Trump en materia de COVID-19, economía y delincuencia, haciendo hincapié en que el magnate, desde que dejó la Casa Blanca, "siembra caos y división". "Se quedó paralizado ante la pandemia. Llevó a nuestra economía a la ruina. Y los delitos violentos aumentaron, y eso sin contar los delitos que cometió", ha ironizado, tras lo que la multitud ha pedido "encerrar" al expresidente. Con todo, ha dicho que Trump "no tiene ni idea sobre el servicio (militar porque) está demasiado ocupado sirviéndose a sí mismo". En esta línea, ha criticado a J.D. Vance y ha asegurado que "no puede esperar" para debatir con él, siempre y cuando "esté dispuesto a levantarse del sofá y aparecer". Ha marcado distancias entre la clase media estadounidense y su rival, subrayando que creció "en el corazón del país" como "toda la gente común", mientras que la carrera del republicano "fue financiada por multimillonarios de Silicon Valley y luego escribió un libro criticando a esa comunidad". "Tengo que decirlo, simplemente señalando una observación que hice. Lo saben. Lo sienten. Estos tipos son espeluznantes y sí, simplemente son raros de cojones. Eso es lo que veis", ha declarado. Desde la realización del anuncio de que Walz se uniría a la fórmula presidencial, su campaña ha recaudado 20 millones de dólares (18,3 millones de euros). Durante el mes de julio recaudó un total de 310 millones de dólares (unos 284 millones de euros), dobalndo las cifras de Trump. Harris, que dio el paso de presentarse a las elecciones tras la renuncia a la reelección del actual presidente, Joe Biden, a finales de julio, ha tenido que organizar su equipo de campaña en tiempo récord. Además, ha tenido que escoger a su 'número dos' en poco más de dos semanas, cuando suele ser una decisión que lleva meses. La actual vicepresidenta se ha convertido en la primera mujer negra y la primera estadounidense de origen asiático en liderar la candidatura del Partido Demócrata.

