Joan Garcia: "Para nada es un mano a mano con Unai Simón"

A pocos meses de la próxima edición de la Copa Mundial, Joan Garcia compartió que su inclusión en la selección española se confirmó en el gimnasio, a través de un fisioterapeuta, y que sólo ha mantenido una conversación previa con el seleccionador Luis de la Fuente, quien lo animó tras una lesión. En palabras de Garcia, el grupo de guardametas que integran la convocatoria española representa una de las claves del equipo y asegura que no existe un enfrentamiento individual entre él y Unai Simón, sino un esfuerzo colectivo por fortalecer la portería nacional. Según la Cadena SER, Garcia declaró: “Para nada (es un mano a mano). Creo que estamos cuatro porterazos y cada uno puede intentar dar lo mejor de sí, ya no solo en el campo, también en la convivencia. Aquí no hay manos a manos ni nada”.

De acuerdo con la información recogida por la Cadena SER, el futbolista enfatizó que el papel de decidir qué porteros acudirán al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 corresponde exclusivamente al seleccionador. Garcia subrayó que la competencia, lejos de ser una pugna personal, tiene como fin contribuir al grupo. Explicó que en un año tan relevante, el objetivo de los seleccionados es ponérselo difícil al entrenador y demostrar sus capacidades tanto en el terreno de juego como en el día a día del equipo. “En año de Mundial, el seleccionador tiene que intentar elegir a los mejores, así que cuanto más nos vea o nos conozca, más argumentos tendrá para tomar su decisión”, aseguró, explicando que “hay mucho nivel en la portería de España”.

Según publicó la Cadena SER, Garcia se refirió a la preferencia pública y mediática sobre quién debería ocupar la portería como un asunto externo al equipo. Recalcó que los propios futbolistas deben mantenerse enfocados en su rendimiento, ya que la última palabra siempre la tiene el seleccionador Luis de la Fuente, y que la atención debe estar puesta en el fútbol y no en debates externos. “Es más cosa vuestra, cosa de la gente. Nosotros nos tenemos que centrar en el fútbol, en dar lo mejor de nosotros, y después el que decide, por mucho que se hable, es el seleccionador. Hay que estar un poco aislado de todo eso e intentar dar lo mejor en el campo, que al final es lo que importa”, insistió.

A lo largo de la entrevista, el guardameta del FC Barcelona habló sobre el recibimiento y la relación con sus compañeros de puesto. Según detalló el medio, Garcia destacó la calidad humana y profesional de Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, resaltando tanto su desempeño como la importancia de la convivencia fuera del campo. Sobre Unai Simón describió que “es un tipazo, es un crack. Me ha dado la bienvenida y me ha dicho que me sintiera lo más a gusto posible, porque ellos también tuvieron su primera vez de venir a selección.” Garcia agradeció la recepción y declaró sentirse “muy contento de cómo me han recibido, y con mucha ilusión”.

Garcia también analizó las virtudes de los otros porteros convocados. Declaró que David Raya “está haciendo un temporada increíble” y valoró especialmente su juego con los pies y su valentía en beneficio del equipo. Acerca de Álex Remiro, mencionó sus reflejos y rapidez bajo palos, así como su capacidad para jugar fuera del área pequeña. El jugador expuso que el fútbol actual requiere que los porteros sean completos, capaces de aportar tanto en el juego aéreo como en la salida con los pies y la anticipación en jugadas. Indicó: “Hoy en día al portero se le pide prácticamente todo eso. Ha cambiado bastante en estos últimos años. Por suerte, en estos últimos años ya he crecido en fútbol base con eso, con aprender un poco todo. Tienes que adaptarte y controlar un poco todas las facetas del juego”.

Sobre el papel de la competencia interna, el propio Garcia subrayó—según consignó la Cadena SER—que su objetivo es seguir creciendo profesionalmente y ponerle difícil la elección al seleccionador, pero considera fundamental la convivencia y el apoyo mutuo, señalando que sólo pueden jugar unos pocos y que el grupo debe priorizar el éxito colectivo.

Además, el portero relató a la Cadena SER que está satisfecho por regresar al grupo nacional, tras haber pasado por diferentes categorías desde la Sub-16. Explicó que haber compartido vestuario previamente con varios de los actuales seleccionados facilita su integración y adaptación. Agregó que la presencia de compañeros del club azulgrana en la selección le da mayor comodidad. Comentó que su llegada al equipo nacional le ha resultado especialmente gratificante, pues llevaba tiempo sin coincidir con algunos jugadores.

En cuanto a su estado físico, Garcia explicó durante la conversación con el medio que las molestias recientes correspondieron a una sobrecarga normal en la carrera de cualquier futbolista, garantizando que todo se mantiene bajo control. Aclaró que su único contacto personal con Luis de la Fuente antes de recibir la convocatoria ocurrió cuando el seleccionador se comunicó para animarlo tras una lesión sufrida esta temporada.

Respecto a su propio desempeño, el jugador se autodefinió—en declaraciones recogidas por la Cadena SER—como un guardameta “valiente”, que busca ayudar en todo lo necesario al equipo, ya sea cortando balones, jugando adelantado o colaborando en la salida desde atrás. Expresó que reconoce aspectos a mejorar dada su juventud y su deseo de crecer día a día, corrigiendo detalles con cada partido disputado.

Al hablar sobre los próximos compromisos del club, Garcia puso énfasis en el presente con la selección. Explicó que, aunque vienen encuentros exigentes con el Atlético de Madrid, su concentración actual está en ‘La Roja’. Indicó que ha requerido esfuerzo llegar a este punto y que prefiere centrarse en disfrutar esta etapa antes de volverse a enfocar en el club al regresar.

Consultado sobre la posibilidad de debutar en el RCDE Stadium, un escenario conocido para él, el guardameta manifestó que le hace ilusión jugar en cualquier campo, pero resaltó que hacerlo en Barcelona supone evitar desplazamientos adicionales por tratarse de su ciudad de origen. También recordó su salida del Espanyol, explicando que fue una decisión meditada y tomada tras considerar su futuro y el de su familia, y negó cualquier negociación previa con el Real Madrid.

La Cadena SER también recogió palabras de Garcia sobre el joven Lamine Yamal, a quien describió como un futbolista que destaca por la precocidad de sus logros. Expresó admiración por el desarrollo de su compañero en contraste con su propia carrera a la misma edad y consideró fundamental acompañar y apoyar a los jóvenes talentos que emergen dentro del fútbol español. Garcia concluyó aludiendo a la cantidad de jugadores jóvenes que llegan con fuerza al vestuario, mencionando que, pese a su juventud, en el contexto del grupo se siente ya como un veterano.