Detenido un paquistaní que pretendía atentar contra autoridades de EEUU, entre ellas Trump

Las autoridades de Estados Unidos han detenido e imputado a un ciudadano de Pakistán acusado de planear el asesinato de varias autoridades políticas, entre ellas el expresidente Donald Trump, y que supuestamente tenía vínculos con el Gobierno de Irán. El sospechoso, Asif Merchant, de 46 años, llegó a Nueva York en abril y contactó con posibles sicarios para perpetrar los ataques, que se producirían entre finales de agosto y principios de septiembre, según los cargos presentados por el Departamento de Justicia ante un tribunal de Brooklyn y difundidos este martes. Sin embargo, una de las personas con las que contactó terminó alertando a su vez al FBI y Merchant fue detenido el pasado 12 de julio, poco después de reunirse con unos supuestos cómplices que resultaron ser agentes federales y cuando ya se preparaba para irse de Estados Unidos. Su objetivo, según la Fiscalía, pasaba por atentar contra personalidades contrarias a Pakistán y al "mundo musulmán", bajo la premisa de ue "no son personas normales", informa la CNN. La Inteligencia norteamericana asume que Trump sigue siendo un objetivo iraní tras la muerte en 2020 del general Qasem Soleimani en un ataque con drones. Las investigaciones sobre este caso, no obstante, se desarrollaron antes de que Trump sobreviviese el 13 de julio a un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en el que murió una persona que se encontraba entre el público tras recibir un disparo. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha subrayado este martes que su Gobierno "no tolerará intentos de ningún régimen autoritario para atentar contra autoridades públicas estadounidenses o poner en riesgo la seguridad nacional".

Compartir nota: Guardar Nuevo