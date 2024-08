Adriana Cerezo y Adrián Vicente caen en cuartos de final y solo aspiran a la repesca por el bronce

Los taekwondistas españoles Adriana Cerezo (-49 kg), subcampeona olímpica en Tokio hace tres años, y Adrián Vicente, en la categoría de -58 kg, en los Juegos Olímpicos de París, perdieron sus combates de cuartos de final ante la iraní Mobina Nematzadeh y el azerbaiyano Gashim Magomedov, respectivamente, de manera clara e inesperada, lejos de la regularidad que mostraron durante el ciclo, por lo que ya solo pueden optar a la repesca por la medalla de bronce. Las esperanzas que rodeaban a Adriana Cerezo, vigente campeona de Europa, se esfumaron en apenas minutos. Después de un prometedor estreno en París, pasando por encima de la uruguaya María Sara Grappoli en octavos de final, la de Alcalá de Henares no pudo con la iraní Nematzadeh, que la ganó por un contundente 0-2. El primer asalto cayó del lado de la iraní por un corto 2-0, valiéndose esta de su mayor alcance y envergadura, frente a una Cerezo con aparentes nervios y algo de ansiedad por conectar con el peto de su rival. Pero esto no ocurrió en ese primer 'round', muy perjudicada por la larga pierna izquierda de la iraní. De hecho, no fue hasta cuando restaba un minuto del segundo asalto cuando Cerezo no sumó sus primeros dos puntos. Aunque solo para responder a otro buen inicio de Nematzadeh, que fue más contundente y en segundos se puso 4-0 en el marcador. Cerezo, que llegaba a París como una de las grandes favoritas al oro en su categoría, no fue capaz de conectar ningún otro golpe salvo esa patada al cuerpo en un combate que acabó con el segundo asalto 7-2 para la iraní. Ya no depende de ella la lucha por la medalla de bronce, a lo máximo a lo que aspira en París, y para lo que necesita que su verdugo en cuartos debe llegar a la final. La misma situación que afronta Adrián Vicente, que tampoco puso pasar de los cuartos de final. En octavos, se deshizo del palestino Omar Yaser Ismail, pero el siguiente combate fue otra historia. El azerbaiyano Magomedov fue mucho más sólido, demostrando que tenía las ideas más claras. El español cayó también en dos asaltos (4-11, 13-13), en un final de combate más apretado y con la necesidad del vídeo, aunque el rival no tocó el suelo, por lo que Vicente queda al borde de la eliminación.

