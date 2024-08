Uber sube 11% en bolsa gracias a “saludable” demanda por sus servicios de transporte

(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. informó resultados mejores que lo previsto en el segundo trimestre, una señal de continua fortaleza en la demanda por sus servicios de viajes compartidos y de reparto.

Las reservas brutas, que incluyen viajes, entregas y ganancias de conductores y comerciantes, pero no las propinas, crecieron un 19% a US$39.950 millones en los tres meses al 30 de junio, informó Uber en un comunicado el martes. Los analistas preveían en promedio US$39.700 millones.

Las acciones de Uber subían hasta un 11% el martes, su mayor alza desde el 14 de febrero. Los resultados también impulsaron a su rival Lyft Inc, cuyas acciones subieron hasta un 5%.

Las empresas de la “economía informal” como Uber y su rival DoorDash Inc. han sido excepciones en una semana sombría para el mercado bursátil, tras débiles cifras de empleo en EE.UU. y resultados de tecnológicas peores que lo previsto. Ambas empresas dijeron que sus saludables reservas indicaban que la inflación no estaba impidiendo a los consumidores gastar en entregas.

“Aunque nuestros consumidores tienden a ser de ingresos más altos, no estamos viendo ninguna suavidad o cambio por productos de menor precio en ninguna categoría de ingresos”, dijo el director ejecutivo Dara Khosrowshahi en una conferencia con analistas.

El negocio de transporte colectivo de Uber registró crecimiento mejor de lo esperado, especialmente en Latinoamérica y la región de Asia-Pacífico. Las reservas brutas en la división subieron un 23% a US$20.600 millones en el segundo trimestre, ya que los usuarios hicieron más viajes y los conductores pasaron más tiempo en la aplicación en comparación con hace un año. La plataforma tuvo 7,4 millones de conductores y mensajeros mensuales en el periodo, mientras que las horas que los conductores pasaron al volante alcanzaron un máximo histórico, dijo Khosrowshahi.

Uber también destacó que el número de viajes en vehículos autónomos en el trimestre fue seis veces superior al de hace un año. Eso es gracias a 10 asociaciones, incluyendo a Waymo de Alphabet Inc. para viajes compartidos y entrega de alimentos en Phoenix, Arizona, así como con la startup Waabi para servicios de transporte de mercancías.

Las ganancias ajustadas de Uber antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización fueron de US$1.570 millones, por encima de la estimación promedio de analistas de US$1.500 millones.

Para el trimestre en curso, Uber prevé ingresos de entre US$40.250 millones y US$41.750 millones, ligeramente por debajo de los US$41.300 millones previsto por analistas. La empresa señaló un efecto negativo previsto de más de US$400 millones por el reciente fortalecimiento del dólar frente a otras divisas.

