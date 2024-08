Miguel Méndez: "Hace un año no nos llegó con 37 minutos ante Bélgica, tenemos que hacer 40"

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ve a su equipo "muy motivado" de cara al cuarto de final de este miércoles ante Bélgica, partido que plantean como "una final" y en el que necesitarán "40 minutos" de gran nivel porque el año pasado no les llegó "con los 37" que hicieron ante este rival en la final perdida del Eurobasket. "El equipo está muy motivado para llegar un poco más lejos, es una final y así nos lo planteamos. Sabemos contra quién jugamos, que son las campeonas de Europa y que están yendo de menos a más en la competición. Han hecho dos muy buenos partidos después de la derrota frente a Alemania y han jugado dos muy buenos partidos contra Estados Unidos y Japón", advirtió Méndez en declaraciones en la web de la FEB. De todos modos, el técnico recuerda igualmente que su equipo está "cada día mejor". "Así que esperamos un partido duro como la final del Eurobasket. Trataremos de hacer un partido completo porque hace un año no nos llegó con 37 minutos, por lo tenemos que hacer 40, lo tenemos claro", recalcó. Para el gallego, "las sensaciones son muy positivas" dentro de su equipo y celebró la vuelta de María Conde, una jugadora "que es muy positiva para el grupo, es una líder en la pista y que hace muchas cosas". "Cada partido ha sido diferente, pero el último ante Serbia nos dejó muy buenas sensaciones, y el equipo está muy motivado para intentar llegar un 'poquito' más lejos de los cuartos de final, a lo más lejos posible", añadió Méndez. De Bélgica, destacó a Emma Meesserman, "una superestrella mundial, que no sólo aporta números sino que hace mejores a sus compañeras" y también a un equipo que "juega muy bien, con jugadoras que se conocen muchísimo y con muchas que pueden aportar puntos". "Juegan muy bien sin balón, con eso que llamamos 'juego roto', sin sistemas. Tenemos que estar dispuestas a jugar el partido que se plantee", puntualizó. Por su parte, la base Maite Cazorla afirmó que el de este miércoleds "es un partido importantísimo, una final a todo o nada". "Al equipo lo veo bien, con ganas, motivado, a lo largo de los tres partidos jugados hemos ido creciendo poco a poco", subrayó. "Teníamos claro las opciones que nos podían tocar en el sorteo, que tampoco eran muchas, y entre ellas estaba Bélgica. Se nos vino a la cabeza la final del Eurobasket del año pasado y creo que tenemos ganas de revancha", confesó la jugadora canaria. Esta pidió continuar con su "identidad" en la pista. "En ataque tenemos que ser agresivas moviendo el balón, y una de las claves va a ser poner un nivel defensivo alto. Pero también hay que aprovechar y disfrutar del momento, que lo hemos estado haciendo, y sobre todo estar juntas. En el partido habrá momentos en que las cosas saldrán mejor o peor, pero si seguimos juntas y con esa garra que nos caracteriza, seguro que nos lo llevaremos", sentenció.

