Crónica del Países Bajos-España: 4-0.

La selección española masculina de hockey sobre hierba se quedó sin final en el torneo de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, tras perder este martes (4-0) en las semifinales, disputadas en el Estadio Yves-du-Manoir, contra un efectivo y superior Países Bajos, y peleará por el bronce el jueves (14:00 horas) frente a Alemania o India. Fue demasiado castigo para los 'RedSticks'. Alimentado su ánimo por el triunfo contra Bélgica, la campeona olímpica en Tokyo 2020, en los cuartos de final, España repitió la versión que ofreció contra Países Bajos en la primera parte de la fase de grupos, en la que fue mejor que su rival al inicio, aunque vio cómo le remontaban (3-5) en la segunda parte. No concedió nada a su rival y Marc Reyné pudo adelantar al grupo de Max Caldas, que salía bien desde la defensa construyendo su ataque por los laterales, en el minuto 5 con un remate cercano, que Blaak desvió con los pies para evitar el 0-1 con el que premiar la ambición y verticalidad hispanos. En cambio, en la primera opción del equipo de Jeroen Delmee Jip, Janssen anotó (1-0, min. 12), de 'penalti stroke', y el rumbo del partido viró. Países Bajos se hizo con el control y tradujo ese dominio en el 2-0 después de que su capitán, Thierry Brinkman, recogiera un lanzamiento al área y lo enviara a la escuadra de Luis Calzado. Pudo atajar la sangría al final del segundo cuarto en su primer 'penalti córner', pero el lanzamiento de José María Basterra se fue al limbo y España se vio con el mundo al revés del partido de la fase inicial en Paris 2024, un 2-0 en contra el número uno del ranking mundial, cuarto clasificado en Tokyo 2020 y Rio 2016. La sentencia 'tulipán' llegó en el arranque de la segunda parte, en el que Thijs Van Dam volvió a aprovechar otro pase al área que no despejó bien la defensa hispana y que el neerlandés de 27 años, 113 veces internacional, castigó con el 3-0 enviando su golpe de 'stick' cruzado a la base de la portería de Calzado. El segundo 'penalti córner' de Basterra volvió a acabar en la pierna de Blaak y frustó el intento de reacción de los 'RedSticks', impotentes ante un Países Bajos dominante y que no quería volver a quedarse, de nuevo, al borde del podio y que peleará por el oro olímpico. El 4-0 de Tengelkamp borró cualquier atisbo de duda. España, que intentó sin descanso acortar la brecha -desperdició otros cuatro 'penalti córner'-, ya ha mejorado su papel en Tokyo 2020, donde concluyó octava, y tendrá que recomponerse para volver a subir al podio, aunque un escalón más bajo, como en Pekín en 2008. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. PAÍSES BAJOS: Blaak (P); Janssen, Balk, De Geus, Van Dam, Brinkman, Van Ass, Croon, Blok, Wortelboer, Hoedemakers -equipo inicial-, De Vilder, Bijen, De Mol, Telgenkamp y Middendorp. ESPAÑA: Calzado (P); Alonso, Bonastre, Gispert, Cunill, Basterra, Clapés, Reyné, Miralles, Menini, Rodríguez -equipo inicial-, Villalonga, Recasens, Vizcaíno, Lacalle y De Ignacio-Simo. --GOLES: 1-0, min. 12: Janssen, de 'penalti stroke'. 2-0, min. 20: Brinkman. 3-0, min. 32: Van Dam. 4-0, min. 50: Tengelkamp. --ÁRBITRO: Benjamin Goentgen (ALE) y Martin Madden (GBR). --ESTADIO: Yves-du-Manoir.

