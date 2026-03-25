El Bayern está "tranquilo" con el futuro de Michael Olise: "Aquí tiene todo lo que los mejores pueden desear"

El rendimiento de Michael Olise desde su llegada al Bayern de Múnich ha captado la atención de equipos internacionales, según publicó Sport Bild, impulsando rumores sobre una posible oferta de hasta 200 millones de euros por parte del Liverpool para hacerse con el extremo francés. A pesar de este interés, la directiva del club alemán ha ratificado de forma pública y reiterada su confianza en que el jugador continuará dentro de sus filas en los próximos años.

De acuerdo con Sport Bild, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, señaló que Olise mantiene un contrato vigente con la entidad hasta el año 2029, y subrayó que dicho acuerdo no contiene ninguna cláusula de rescisión que facilite su salida. Durante una entrevista concedida al citado medio, Eberl recalcó: “Michael tiene contrato con nosotros hasta 2029, sin cláusula de rescisión; estamos tranquilos". Además, el directivo remarcó que la institución no dedica "ni un solo pensamiento" a los rumores o posibles propuestas de transferencia: "Es jugador del Bayern y aquí tiene todo lo que los mejores jugadores pueden desear. Queremos forjar el futuro con él. Necesitamos este tipo de jugadores en el club. Su evolución demuestra lo que se puede lograr en el Bayern. No hay límites para un jugador como él; creemos que es capaz de cualquier cosa", recogió Sport Bild.

Michael Olise se incorporó al plantel alemán en 2024, tras concretar su traspaso desde el Crystal Palace por una cifra de 50 millones de euros. Desde entonces, el extremo derecho francés ha registrado 36 goles y 43 asistencias en 97 encuentros disputados en todas las competencias, consolidando un impacto notable en el esquema ofensivo del Bayern. Su aporte ha fortalecido la estructura deportiva del equipo, lo que ha llevado a la portavoz del club a considerar a Olise como una pieza clave dentro del proyecto a largo plazo, reportó Sport Bild.

El medio detalló que la alta productividad de Olise en el terreno de juego habría propiciado el interés de varias instituciones de renombre, especialmente tras confirmarse que el Liverpool debe cubrir la vacante de Mohamed Salah la próxima temporada. A pesar de las informaciones sobre el posible ofrecimiento de una cifra histórica por su fichaje, la cúpula directiva del Bayern descarta contemplar cualquier transacción en este sentido. De hecho, Sport Bild informa que los responsables del club bávaro han decidido rechazar ofertas y habrían iniciado contactos para discutir una eventual renovación del acuerdo actual, como forma de blindar la continuidad del futbolista.

Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern, ofreció una valoración similar a la de Eberl en declaraciones reproducidas por Sport Bild: "No importa qué club intente ficharlo, cualquiera que juegue en el Bayern sabe lo que tiene el club", expresó. "Jugamos por títulos y eso es lo más importante para jugadores tan excepcionales. No hay muchos clubes así, y sin duda somos uno de los que pueden conseguirlo. Por eso estoy absolutamente seguro de que Michael sabe lo que tiene en nosotros", añadió el directivo. Bajo esta perspectiva, la dirigencia remarca el atractivo competitivo y deportivo que representa la institución, aduciendo que las metas del equipo y la proyección del jugador dentro de la élite europea constituyen elementos determinantes para su permanencia.

Sport Bild señaló que el Bayern considera estratégico asegurar la continuidad de Michael Olise como parte central de sus planes de futuro. El club entiende que sus prestaciones no solo aportan calidad deportiva, sino que también contribuyen al desarrollo e imagen del equipo en el panorama internacional. Si bien la evolución del mercado futbolístico suele propiciar el interés de grandes entidades por figuras en ascenso, la directiva alemana recalca su intención de establecer una base sólida en la plantilla y fomentar el crecimiento a través de la retención de sus futbolistas clave.

La postura oficial del Bayern divulgada a través de Sport Bild pretende disipar las especulaciones sobre una potencial salida de Olise, reafirmando la vigencia y solidez del vínculo contractual y destacando tanto la satisfacción del club con el rendimiento del jugador como las oportunidades deportivas y profesionales que le ofrece la entidad.