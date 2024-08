Arce convoca un referéndum sobre la reelección presidencial y las ayudas a los hidrocarburos en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha anunciado la convocatoria de un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre varios temas de calado, entre ellos la reelección de las principales autoridades del país, en un contexto "difícil" marcado por la intentona golpista de finales de junio. "Momentos difíciles requieren de decisiones firmes, maduras, reflexionadas y de seres humanos que no desfallezcan ante las adversidades", ha expuesto Arce durante un discurso con motivo del aniversario de la independencia boliviana. Confía en "la sabiduría del pueblo" para superar los "obstáculos" y ha propuesto una consulta que coincidiría con las elecciones judiciales, previstas en principio para principios de 2025. Entre las preguntas que quiere poner sobre la pesa está la "reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente", con el objetivo de "precisar" el Artículo 168. Este artículo establece que los mandatos son de cinco años y cabe una única reelección "de manera continua". Arce también ha propuesto revisar la distribución de escaños de la Asamblea Legislativa y la continuidad del impuesto a los hidrocarbuos, de tal forma que sea la ciudadanía quien decida si Bolivia pone fin a unas ayudas que alcanzan este año los 9.803 millones de bolivianos (más de 1.300 millones de euros), según la agencia ABI. El presidente ha alegado que estas medidas no responden a "cálculos electorales" o "ambiciones personales", sino que buscan dar "respuestas" y "certezas" a la población, con vistas a resolver también problemas "estructurales" en materia económica. "Pensamos en el país, en el futuro", ha remachado. La escena política boliviana está marcada en estos últimos meses por el intento de un grupo de militares de derrocar al Gobierno de Arce, un suceso que sirvió a los detractores del presidente, entre ellos su otrora aliado Evo Morales, para denunciar un supuesto autogolpe del que no existen pruebas, Morales reclamó precisamente a Arce que hablase este martes con "sinceridad" a la ciudadanía y reconociese "una crisis que cada familia siente su vida diaria", sin culpar a anteriores administraciones o al contexto internacional. "Es momento de la transparencia y de plantear soluciones", dijo el lunes en sus redes sociales.

