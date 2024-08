La geología reduciría la subida del mar si las emisiones caen rápido

Las fuerzas naturales de la Tierra podrían reducir sustancialmente el impacto de la Antártida en el aumento del nivel del mar, pero solo si las emisiones de carbono se reducen rápidamente. Según determina además un estudio dirigido por la Universidad McGill, si las emisiones continúan en la trayectoria actual, la pérdida de hielo antártico podría conducir a un aumento futuro del nivel del mar mayor de lo que se creía anteriormente. Según los autores, el hallazgo es significativo porque la capa de hielo antártica es la masa de hielo más grande de la Tierra, y la mayor incertidumbre para predecir los niveles futuros del mar es cómo responderá este hielo al cambio climático. "Con casi 700 millones de personas viviendo en áreas costeras y el costo potencial del aumento del nivel del mar alcanzando billones de dólares para fines de siglo, comprender el efecto dominó del derretimiento del hielo antártico es crucial", dijo en un comunicado la autora principal Natalya Gómez, profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de McGill. El estudio se centra en cómo la capa de hielo interactúa con la tierra debajo y cómo esa dinámica se ve influenciada por los niveles de emisión de carbono. Los investigadores afirmaron que esta relación no se ha explorado a fondo en estudios anteriores. "Nuestros hallazgos muestran que, si bien es inevitable que aumente un poco el nivel del mar, una acción rápida y sustancial para reducir las emisiones podría evitar algunos de los impactos más destructivos del cambio climático, en particular para las comunidades costeras", afirmó Gómez. A medida que el hielo se derrite, su peso disminuye, lo que hace que la tierra que se encuentra debajo se eleve como una esponja en expansión. Los investigadores afirman que este proceso, llamado elevación posglacial, puede ser un arma de doble filo. UN FRENO NATURAL Si las emisiones disminuyen rápidamente, limitando el calentamiento global, la elevación posglacial puede actuar como un freno natural a la pérdida de masa de hielo. Eleva el hielo, lo que ralentiza el flujo de hielo desde la tierra al océano. El estudio descubrió que esta dinámica puede reducir la contribución de la Antártida al aumento del nivel del mar hasta en un 40 por ciento. Sin embargo, si las emisiones de carbono siguen el mismo ritmo y el planeta se calienta rápidamente, la recuperación de la tierra no será suficiente para frenar el rápido derretimiento del hielo y, en cambio, empujará más agua oceánica lejos de la Antártida, acelerando el aumento del nivel del mar a lo largo de las costas pobladas. Para llegar a sus conclusiones, Gómez y otros investigadores colaboradores de Canadá y Estados Unidos desarrollaron un modelo 3D del interior de la Tierra. Su modelo utilizó mediciones de campo geofísicas del proyecto estadounidense ANET-POLENET, que había sido pionero en el despliegue a gran escala de instrumentos sensibles para registrar el levantamiento del lecho rocoso y las señales sísmicas en grandes extensiones de la Antártida. Estas extensas mediciones de campo fueron esenciales para caracterizar las variaciones tridimensionales del manto antártico incorporadas en el estudio. "Nuestro modelo 3D va pelando las capas de la Tierra como si fuera una cebolla, revelando variaciones dramáticas en el grosor y la consistencia del manto que se encuentra debajo. Este conocimiento nos ayuda a predecir mejor cómo responderán las distintas áreas al derretimiento", dijo la coautora Maryam Yousefi, geodesista en Recursos Naturales de Canadá y anteriormente becaria postdoctoral en las universidades McGill y Penn State. Es el primer modelo que captura la relación entre el hielo de la Antártida y la tierra subyacente con tanto detalle, agregó. Rob DeConto, coautor y glaciólogo de la Universidad de Massachusetts, señala: "Este estudio marca un gran avance en nuestra capacidad para predecir mejor los impactos del cambio climático en el aumento del nivel del mar y para informar sobre políticas ambientales efectivas". Los hallazgos, publicados en Science Advances, resaltan las desigualdades del cambio climático, señalaron los académicos. Las naciones insulares, que son las que menos contribuyen a las emisiones globales, probablemente soportarán la peor parte de sus consecuencias, dijeron.

