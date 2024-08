La Fed de Chicago asegura que el banco central responderá como corresponda a un empeoramiento de la situación

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) responderá de la manera adecuada a un potencial deterioro de las condiciones de la economía y buscará solucionarlo si fuera el caso, según ha indicado el presidente del Banco de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, para quien Estados Unidos no se encamina hacia una recesión, a pesar de los malos datos de empleo de la semana pasada. "Las cifras de empleo fueron más débiles de lo esperado, pero todavía no parecen una recesión", ha señalado Goolsbee en declaraciones a la cadena CNBC, recogidas por Europa Press, añadiendo que, en términos reales, al descontar la inflación, los tipos siguen siendo restrictivos cuando los datos sugieren que no hay sobrecalentamiento de la actividad. En este sentido, ha recordado la necesidad de equilibrar el doble mandato de la Fed, subrayando que, si bien durante mucho tiempo pudo concentrarse en la inflación ahora se empieza a detectar cierta debilidad del mercado laboral. "Tenemos que prestarle atención", ha añadido. "Miramos hacia el futuro y si las condiciones colectivas comienzan a empeorar, vamos a solucionarlo", ha asegurado Goolsbee. "Vamos a responder como corresponde", ha apostillado. El pasado viernes, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó de que la primera economía mundial generó 114.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el mes de julio, una cifra muy inferior a los 179.000 creados en junio, mientras que la tasa de paro subió dos décimas, hasta el 4,3%. Además, se revisó a la baja la lectura de mayo en 2.000 empleos, desde 218.000 a 216.000, y la de junio en otros 27.000, desde 206.000 hasta 179.000, descontado así 29.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente. Unos días antes, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio informó de que el índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Fed para monitorizar la inflación, se moderó una décima en junio, hasta el 2,5% interanual, mientras que la variable subyacente cerró el sexto mes de 2024 con un incremento del 2,6%, sin cambios desde el dato del mes previo.

