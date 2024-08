Jaime Martínez-Bordiú desvela si veremos a su hermana Carmen este verano en España

Incondicionales de Marbella, Jaime Martínez-Bordiú y su mujer, Marta Fernández, han aportado su granito de arena asistiendo este domingo a la XV Gala Benéfica de Starlite en la localidad malagueña. Presumiendo de un moreno envidiable tras haber dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones estivales hace varios días, el hermano de Carmen Martínez-Bordiú nos ha contado cómo se encuentra la duquesa de Franco, alejada de la vida pública e instalada en Portugal desde 2019, y si podremos verla este verano en España regalándonos una de sus siempre esperadísimas -y cada vez más escasas- reapariciones en nuestro país. Y, como nos temíamos, la respuesta es "no", ya que la socialité prefiere continuar lejos del foco mediático y disfrutar de la ansiada tranquilidad que encontró tras su mudanza a la localidad lusa de Sintra con el australiano Tim McKeague, con el que rompió a mediados de 2023 tras siete años de amor. "Ya sabéis, no, porque creo que iba a Burdeos a ver a su hija Cinthia y luego a Portugal, y vamos ya se nos va a Portugal" ha revelado Jaime, asegurando que Carmen está "bien, contenta y feliz" y apuntando que aunque está "cerquita" y echa mucho de menos a su familia -con la que tiene una maravillosa relación- por el momento no se plantea regresar a España ni siquiera para disfrutar del verano en su país natal.

