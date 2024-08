Israel confirma la muerte del ministro de Economía de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este lunes que sus aviones de combate atacaron en la víspera una zona aún por determinar de la Franja de Gaza, culminando con la muerte del ministro de Economía del enclave, Abad al Zari. El Ejército de Israel no ha especificado el lugar del ataque, aunque sí ha confirmado que en la operación intervinieron cazas "bajo la dirección de Inteligencia de las FDI y del Comando Sur", según se desprende de su página web oficial. Las autoridades castrenses israelíes señalan a Al Zari no solo como ministro de Economía, sino como "un terrorista del departamento de fabricación de armas del ala militar" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla la Franja de Gaza. "El departamento de producción trabaja para reforzar las capacidades de armamento de Hamás, entre otras cosas mediante el intercambio de conocimientos con otras organizaciones terroristas de Oriente Próximo", añade el Ejército israelí. Asimismo, las FDI señalan directamente a Al Zari como "un factor importante" en la cadena de gestión para la toma de control por parte de Hamás de la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, así como la "gestión de los mercados" controlados por Hamás. "Además, era responsable de la distribución de combustible, gas y fondos para operaciones terroristas", ha añadido el Ejército israelí, apuntando así a la muerte de una figura clave en la organización terrorista en la Franja de Gaza. Esta noticia se producen apenas una semana después de que se confirmara la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniye, durante una explosión en la capital de Irán, Teherán, a donde había acudido para asistir a la toma de posesión de Masud Pezeshkian como presidente. Hamás y gran parte de sus socios y aliados han responsabilizado directamente de este ataque a Israel, que por el momento no se ha pronunciado al respecto, y han asegurado que responderán militarmente ante lo ocurrido, elevando el temor a una escalada bélica regional. El conflicto estalló en la Franja de Gaza cuando el Ejército de Israel lanzó una ofensiva militar, que deja ya casi 40.000 palestinos muertos, en respuesta a un ataque inicial de Hamás que se saldó con casi 1.200 israelíes muertos y otros 240 tomados como rehenes.

