El presidente de la IBA critica a Thomas Bach: "Estamos destruyendo el deporte de esta manera"

El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, ha criticado este lunes a su homólogo del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, por la controversia sobre las pruebas de género de dos boxeadoras, y ha afirmado al respecto que se está "destruyendo" su deporte durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Kremlev dirige la IBA, a la cual se le retiró el reconocimiento del COI en 2023 debido a problemas de gobernanza. Y en este contexto de rivalidad en los despachos, el presidente del ente pugilístico despotricó sobre Bach durante 20 minutos en una rueda de prensa. Imane Khelif, deportista de Argelia, y Lin Yu-Ting, de Taiwán, tienen medallas aseguradas en el certamen femenino de París 2024, pese a haber sido descalificadas el año pasado del Campeonato Mundial Femenino de la IBA, tras fallar sendas pruebas de género no especificadas. "Es triste ver esto. Estamos destruyendo el deporte de esta manera", comentó Kremlev. "Quiero defender y proteger a todos los boxeadores. Solo estoy aquí para arreglar el desastre", añadió el presidente de la IBA en su conferencia de prensa. A raíz de que Khelif ganara su primera pelea olímpica contra la italiana Angela Carini por 'k.o.' técnico después de solo 46 segundos de pelea, se desató una feroz controversia sobre su derecho a competir debido a los fuertes golpes lanzados. En este sentido, Bach ya había opinado el pasado sábado: "Tenemos dos boxeadoras que nacieron como mujeres, que fueron criadas como mujeres, que tienen pasaportes de mujeres y que han competido durante muchos años como mujeres. Esta es la definición clara de una mujer". El secretario general de la IBA, Chris Roberts, dijo en la misma conferencia de la IBA que el COI había recibido toda su información sobre las pruebas de género efectuadas el año pasado a Khelif y Yu-Ting, pero que no había hecho nada con ella. Roberts indicó, sin embargo, que la IBA no estaba en condiciones de publicar los resultados de las pruebas ni de decir exactamente de qué se trataba. La IBA ya había dicho que las pruebas no incluían los niveles de testosterona.

