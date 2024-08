Harris sostiene que debatirá con Trump el 10 de septiembre "como él acordó" y no en otra fecha

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha aceptado debatir con el expresidente Trump el próximo 10 de septiembre, como estaba previsto que lo hiciera el presidente Joe Biden, y no el día 4 de ese mismo mes como anunció el republicano este sábado. "Es interesante cómo 'cualquier momento, cualquier lugar' se convierte en un momento específico, un espacio seguro específico. Estaré allí el 10 de septiembre, como acordó. Espero verlo allí", ha escrito la virtual candidata demócrata a la Casa Blanca en alusión en una publicación anterior en la que Trump afirmaba haber acordado con la cadena Fox News celebrar el próximo 4 de septiembre un debate con Harris "con unas reglas similares" al anterior cara a cara con Biden. Ante esta respuesta, el exmandatario ha cargado contra su rival alegando que ésta "no tiene la capacidad mental para hacer un debate real" contra él y que "tiene miedo de hacerlo porque no hay forma de justificar" su postura respecto a cuestiones como la migración, la corrupción o la inflación en el país. "La veré el 4 de septiembre o no la veré en absoluto", ha advertido Trump en una publicación en su red social, Truth Social, en la que ha calificado a la demócrata como "la peor vicepresidenta de la Historia". El presidente Biden anunció el pasado 22 de julio su renuncia a la reelección tras semanas de presiones y dudas en torno a su capacidad de derrotar a Trump a raíz de su errático desempeño en el debate televisado, que generó dudas en el seno de su partido sobre la posibilidad de que pudiera lograr una victoria en las urnas. Fue entonces cuando Harris dio un paso al frente y se postuló como aspirante del Partido Demócrata, dando un vuelco a la campaña electoral y tornando a su favor algunas de las encuestas, así como la estimación de voto en algunos de los estados 'bisagra', claves para llegar a la Casa Blanca.

