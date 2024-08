El PSOE insiste en que el PP pagó un viaje a Venezuela con dinero de las Cortes y la Eurocámara y exige devolverlo

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha insistido en acusar al PP de utilizar fondos de los grupos parlamentarios del Congreso, el Senado y la Eurocámara para sufragar el viaje a Venezuela de varios parlamentarios 'populares' y ha exigido a la formación devolver el dinero de los billetes. "Seguimos reclamando que el PP devuelva el coste de los billetes de ida y vuelta a Venezuela. Los recursos del Congreso, del Senado o del Parlamento Europeo no están para financiar los shows del PP", ha aseverado Peña este domingo en declaraciones remitidas a los medios. La portavoz socialista ha incidido en que su formación quiere saber el coste total de estos viajes y que se repongan a los grupos parlamentarios y, si el PP quiere viajar a Venezuela, que lo pague "la caja de Génova". "Los españoles no pagan sus impuestos para financiar los lamentables espectáculos del PP", ha azuzado. TRASLADA UNA "HONDA PREOCUPACIÓN" POR LA SITUACIÓN DE VENEZUELA A renglón seguido, Esther Peña ha pedido al PP "seriedad" y que no utilicen la "situación de incertidumbre del pueblo venezolano", para subrayar a continuación que desde el PSOE tienen una "honda preocupación sobre lo que está sucediendo tras las elecciones pasadas". Por ello, ha urgido a que las autoridades venezolanas "hagan cuanto antes públicas las actas" para garantizar la "transparencia, la integridad del proceso electoral y así verificar la voluntad del pueblo venezolano". "También queremos reclamar respeto a esa voluntad del pueblo y a su derecho a manifestación y a la libertad de reunión y además condenamos la detención o amenaza de cualquier político en Venezuela,", ha zanjado.

