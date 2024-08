Domingo, 4 de agosto de 2024 (04:00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Miles de personas protestan en Venezuela por el resultado oficial de las elecciones

Caracas (EFE).- Miles de personas protestaron este sábado en Caracas y otros puntos de Venezuela con marchas y concentraciones contra los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según los cuales fue reelegido el actual mandatario, Nicolás Maduro. Las protestas, convocadas por la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- comenzaron en Caracas con normalidad y sin incidentes reseñables, pese a la gran afluencia de personas, tanto a pie como en moto.

VENEZUELA CRISIS

Venezolanos protestan en América y España para exigir la salida de Maduro del poder

Redacción América (EFE).- Los venezolanos se volcaron este sábado a las calles en América y España para denunciar el fraude que consideran ocurrió en las elecciones del pasado 28 de julio cuando, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Nicolás Maduro se impuso con el 51,95 % de los votos frente al candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, que alcanzó el 43,18 %. Los venezolanos en el exilio mostraron su apoyo a la líder de la oposición, María Corina Machado, y al que consideran el presidente electo de su país, González Urrutia, quien ya fue reconocido por Estados Unidos y varios países de la región como ganador. Las manifestaciones se llevaron a cabo en España, Miami (EE.UU.), Argentina, Panamá, República Dominicana, Honduras, Ecuador, México, El Salvador, Perú, Costa Rica, Paraguay, Chile y Colombia.

VENEZUELA CRISIS

Maduro dice que hay 2.000 detenidos en protestas contra el resultado de las presidenciales

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este sábado que 2.000 personas han sido detenidas en la nación caribeña en protestas contra el resultado oficial de las presidenciales, de las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador al mandatario. "Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para (las cárceles) Tocorón y Tocuyito, máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón", dijo el mandatario frente a simpatizantes que marcharon este sábado en Caracas. Maduro sostuvo que lo que hicieron los detenidos fue "muy grave", por lo que -dijo- habrá "justicia completa".

VENEZUELA CRISIS

España y seis países de la UE piden la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela

Roma (EFE).- España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal firmaron este sábado una declaración conjunta en la que piden "a las autoridades venezolanas que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral". En esta iniciativa, promovida por Italia y Francia, expresaron la "profunda preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo". "Hacemos un llamamiento a las autoridades venezolanas para que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral", se lee.

VENEZUELA CRISIS

Zelenski expresa preocupación por informaciones sobre mercenarios de Wagner en Venezuela

Kiev (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó este sábado su preocupación por las informaciones aparecidas en redes sociales sobre la supuesta presencia de mercenarios del grupo ruso Wagner en Venezuela, de los que advirtió de que llevan "la muerte y la desestabilización" allá donde van. "Es un claro ejemplo de desvergonzada injerencia rusa en los asuntos internos de otros países, así como de su estrategia habitual de sembrar el caos por el mundo", comentó, en un mensaje publicado en sus redes sociales. Zelenski señaló que los venezolanos están atravesando "unos tiempos muy difíciles" de los que la única salida posible es por "vías pacíficas y democráticas".

ISRAEL PALESTINA

Delegación israelí abandona Egipto tras reuniones de tregua sin resultados, según fuentes

El Cairo (EFE).- Una delegación israelí abandonó El Cairo este sábado tras mantener reuniones que no dieron resultado con las autoridades egipcias sobre una tregua en Gaza, una posibilidad remota ante el descontento de Hamás y los mediadores -Egipto y Catar- por el asesinato del líder del grupo islamista, Ismail Haniyeh. Fuentes de seguridad informaron a EFE en condición de anonimato que la delegación israelí regresó a su país en el mismo día de su llegada a la capital egipcia debido a una serie de "desacuerdos" con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que no especificaron. El equipo israelí estuvo encabezado por los jefes del Mosad, David Barnea, y del Shin Bet, Ronen Bar, que en un principio tenían que abordar solo con los mediadores egipcios la liberación de los 111 rehenes que siguen en Gaza y la permanencia de Israel en el Corredor de Filadelfia, la divisoria entre Egipto y el enclave palestino.

ISRAEL PALESTINA

Ataque a una escuela de Gaza, que según Israel era un centro de mando de Hamás, deja 16 muertos

Jerusalén (EFE).- Al menos 16 palestinos murieron este sábado en un bombardeo israelí en la escuela Hamama de ciudad de Gaza, donde se refugiaban decenas de desplazados, según la defensa civil de la Franja, mientras Israel sostiene que era usada como "centro de mando" del grupo islamista palestino Hamás. "Las fuerzas atacaron a terroristas que operaban dentro de un centro de mando y control de Hamás. En el pasado, el complejo se conocía como la escuela de Hamama", en el barrio de Sheikh Radwan, al norte de ciudad de Gaza, indicó un comunicado castrense.

LÍBANO ISRAEL

Hizbulá lanza "decenas" de cohetes contra norte de Israel en respuesta a ataques en Líbano

Beirut (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá anunció este domingo el lanzamiento de "decenas" de cohetes 'Katyusha' contra el asentamiento de Beit Hillel, en el norte de Israel, en respuesta a los bombardeos israelíes contra el sur del Líbano que el sábado dejaron a al menos dos muertos entre sus filas. La formación aliada de Irán dijo en un comunicado que esta era la primera vez que atacaba Beit Hillel desde el inicio de la violencia fronteriza el 8 de octubre, un día después del estallido de la guerra en Gaza, y anunció que este asentamiento ahora pasa a formar parte de la lista de objetivos de Hizbulá. El grupo chií indicó que el ataque fue "en apoyo del firme pueblo palestino de la Franja de Gaza y de su valiente y honorable resistencia", así como en respuesta a los ataques contra las aldeas de Kafr Kila y Deir Seryan, donde según Hizbulá hubo víctimas civiles por los bombardeos del sábado efectuados por las fuerzas israelíes.

HUTÍES ATAQUES

Un misil impacta contra buque en golfo de Adén en primer ataque tras dos semanas de calma

Saná (EFE).- La Marina británica dijo este sábado que un misil alcanzó un buque comercial a su paso en el golfo de Adén, la puerta de entrada al mar Rojo, en el primer ataque contra la navegación comercial registrado tras casi dos semanas de calma, en las que los rebeldes hutíes del Yemen no han reivindicado ninguna acción. La unidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) indicó en una alerta que el buque "fue alcanzado por un misil", según un oficial de seguridad de la naviera, que no identificó. "No se han observado incendios, entradas de agua ni fugas de petróleo. El buque se dirige al siguiente puerto de escala", añadió la entidad en su alerta, que previamente había informado que el mismo barco fue alcanzado por "un explosivo desconocido" y que la tripulación se encontraba a salvo.

EEUU ELECCIONES

Trump quiere cambiar el debate pero Harris le exige cumplir lo pactado con Biden

Washington (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y su rival, el expresidente Donald Trump, se enredaron este sábado en una discusión sobre dónde y cuándo debatir, dado que la demócrata exige mantener lo pactado cuando el candidato era Joe Biden pero el republicano quiere cambiar la fecha y la cadena del cara a cara. Trump y Biden habían acordado dos debates frente a las cámaras: uno en la cadena CNN que tuvo lugar el pasado 27 de junio en Atlanta, tras el cual Biden renunció a presentarse a la reelección, y otro en la cadena ABC el 9 de septiembre, para el que faltaba concretar una ciudad. La campaña de la hoy candidata demócrata quiere mantener ese segundo cara a cara pero el plan del republicano, anunciado el viernes por la noche, es que el debate se celebre el 4 de septiembre en la cadena ultraconservadora Fox News, que tenga lugar en el estado clave de Pensilvania, que cuente con público y que los moderadores sean los periodistas del canal Bret Baier y Martha MacCallum.

UCRANIA GUERRA

Ucrania afirma haber hundido un submarino ruso en Crimea

Kiev (EFE).- El Estado Mayor del Ejército ucraniano anunció este sábado el hundimiento del submarino ruso 'Rostov-na-Donu' en el puerto de Sebastopol, en la península anexionada de Crimea. "El submarino de la Flota Rusa del mar Negro 'Rostov-na-Donu' fue atacado exitosamente en el puerto de Sebastopol. Como resultado del ataque, el sumergible se hundió en el momento", aseguró el mando militar ucraniano en sus redes sociales. Se trata del segundo ataque contra ese mismo submarino, cuyo valor se estima en 300 millones de dólares y que estaba siendo reparado tras haber sufrido "daños sustanciales" por el impacto de un misil ucraniano en septiembre del año pasado.

HURACANES ATLÁNTICO

Se forma la tormenta tropical Debby y se emite alerta de huracán en Florida

Washington (EFE).- La tormenta tropical Debby se formó este sábado en el sureste del golfo de México y podría convertirse en huracán a medida que se aproxima a las costas de Florida, donde tocará tierra el domingo por la noche o el lunes, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés). "La depresión se convierte en tormenta tropical Debby sobre el sureste del golfo de México. Se emiten avisos de huracán para partes de la costa del golfo de Florida", informó el NHC, con sede en Miami (Florida), en su boletín de las 17:00 hora local (21:00 GMT). Debby, que se encuentra a 115 kilómetros al norte de La Habana (Cuba) y a 160 kilómetros al oeste de Cayo Hueso (Florida), avanza hacia al noroeste a 24 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.EFE

