Crónica del España - Croacia, 32-31

La selección española masculina de balonmano venció (32-31) a la de Croacia este domingo para avanzar a cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde se medirá con Egipto, cuajando una gran actuación y sabiendo sufrir para recuperar toda la fe y mantener las opciones de colgarse una medalla. Tras dos victorias y dos derrotas, los de Jordi Ribera se la jugaban, les valía el empate para pasar aunque eso hubiese supuesto citarse con Dinamarca, y sacaron una gran versión para no dar opciones a los croatas en el primer tiempo. Las paradas de Gonzalo Pérez de Vargas, junto una buena defensa, ayudaron a que el resto funcionara, pero tras el descanso tocó sufrir. España volvió con la falta de efectividad que le ha complicado la vida en el torneo y, hasta el último segundo, no llegó el 32-31 con el que certificó su pase como tercera del Grupo A. Los de Ribera jugaron sin ese colchón en el segundo tiempo, aunque siempre por delante y Croacia logró el empate a diez segundos del final. Como no le valía, la rápida respuesta española no encontró oposición y Aleix Gómez dio ese camino a priori más factible hacia el podio. La vigente bronce olímpica minimizó a los gigantes croatas, un equipo con una media de altura muy cercana a los dos metros, con valentía en defensa. Además, esas intervenciones de Pérez de Vargas, los robos de Daniel Dujshebaev y la calidad de su hermano Alex, pusieron un buen margen para empezar (8-4), aunque no duró mucho. Dominik Kuzmanovic se animó en la otra portería y Croacia castigó en la transición, momento en el que Ribera recordó a los suyos que tocaba dar el 100% los 60 minutos. España devolvió el parcial encajado, aprovechó las superioridades y asentó una renta de cuatro y hasta cinco goles, con la que se fue al descanso (25-20). Cuatro goles de Kauldi Odriozola, tres de Javi Rodríguez y la guinda de Alex Dujshebaev pusieron de cara todo, pero los 'Hispanos' perdieron el rumbo por momentos. Siete minutos sin anotar en la reanudación que añadieron mucha presión a la empresa de los de Ribera. Tras los problemas que supuso Ivan Martinovic, Luka Klarica fue otro más para una España que perdió puntería. De nuevo los fantasmas de perdonar goles que espantaron de nuevo Gonzalo sacando balones bajo palos y un Javi Rodríguez indetectable en el pivote (28-25). A diez del final, la precipitación resultó a los croatas, con un intercambio de goles de mucha tensión. España aguantó por delante y con Ian Tarrafeta pareció sentenciarlo, pero hasta el último segundo no lo pudo celebrar. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 32 - CROACIA, 31. (20-15, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Corrales (P); Álex Dujshebaev (2), Tarrafeta (4), Maqueda (1), Garciandia (1), Casado (1), Dani Dujshebaev (3), Aleix Gómez (5), Odriozola (4), Sánchez-Migallón (1), Dani Fernández (2), Serdio (2) y Javi Rodríguez (6). CROACIA: Kuzmanovic (P), Mandic (P); Mihic (2), Duvnjak, Sostaric (4), Srna, Klarica (7), Sarac, Cindric, Grahovac, Lucin, Martinovic, Sipic y Nacinovic. --PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 3-3, 8-4, 9-8, 12-9, 17-12, 20-15 --descanso--, 20-18, 22-20, 25-22, 28-25, 29-27, 32-31. --ÁRBITROS: Horacek y Novotny (RCH). Excluyeron dos minutos a Sánchez-Migallón y Maqueda por parte de España. Y a Mihic (2), Sostaric (2), Sipic y Nacinovic en Croacia. --PABELLÓN: Arena Paris Sud 6.

