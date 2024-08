Miguel Méndez: "Me han sobrado los últimos minutos de un baloncesto que no es baloncesto"

El seleccionador español de baloncesto femenino, Miguel Méndez, ha celebrado la victoria contra Serbia (62-70) en el tercer y último partido de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París y el pase a cuartos como líderes de grupo e invictas, si bien se ha mostrado muy molesto con el arbitraje y con la permisividad con unas serbias que llegaron a inquietar a las españolas. "Sólo me han sobrado los seis-siete últimos minutos de un baloncesto que creo que no es baloncesto, que quien haya decidido que a baloncesto se juega pegando y que cuando un equipo va 23 arriba el otro puede hacer lo que quiera, pues se equivoca", manifestó en declaraciones facilitadas por la FEB. Más allá del arbitraje, se mostró "contento". "Si estábamos contentos cuando ganábamos de uno, hoy que hemos ganado de ocho estamos ocho veces más contentos. Creo que hemos jugado muy bien durante la mayor parte del partido, que hemos trabajado muy bien sobre sus tiradoras, y hemos repartido mucho el balón en ataque", valoró. Preguntado por María Conde, que 'debutó' en los Juegos al estar ya recuperada de una lesión en su mano izquierda, aseguró que es una jugadora "muy importante". "Ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí, ha trabajado muchísimo las dos últimas semanas. Hoy ha hecho un partidazo", se sinceró. "Ahora prepararemos el día 7, esperamos rival, e iremos a por todas. El equipo está bien, todas las jugadoras están enganchadas, en la pista, en la villa, en los entrenamientos, el nivel social del equipo está muy bien y esto es muy importante en una competición tan larga", manifestó. Por último, se mostró contento de cómo llega el equipo a nivel mental y de preparación a los cuartos de final. "Estoy contento con el nivel que estamos viendo, cualquiera que nos toque... La victoria de hoy es muy importante, pero vamos a ver qué nos toca", deparó. Por su parte, María Conde aseguró que jugaron "un gran baloncesto". "Sabíamos lo importante que era ganar para irnos primeras de grupo, y este partido nos hace ver que podemos competir contra cualquiera", manifestó. "Me siento muy feliz de poder ayudar al equipo, ha sido complicado estar aquí sin poder jugar dos partidos, pero muy feliz de poder poner de mi parte para seguir avanzando. Ha sido un partido muy sólido contra un gran equipo, están muy bien entrenadas y nos lo han puesto difícil hasta el final. Pero creo que hemos aguantado la mayor parte del tiempo nuestro plan de partido y hemos disfrutado en la pista, que es lo que queríamos", señaló.

