Lazkano, Ochoa y Travé avanzan directos a series de kayak cross y Chourraut, mediante repesca

Los piragüistas españoles Miren Lazkano, Manu Ochoa y Miquel Travé han avanzado este sábado de modo directo a las series eliminatorias del kayak cross en los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que la triple medallista olímpica Maialen Chourraut también se ha asegurado el billete tras pasar por la repesca. En este novedoso descenso por las aguas bravas del Estadio Náutico Vaires-sur-Marne, la primera de las dos donostiarras en liza fue Lazkano. Y solventando esquimotajes --giro de 360º--, ganó la cuarta carrera por delante de la neozelandesa Luuka Jones y la eslovaca Zuzana Pankova; con ello, Lazkano accedió directamente a fases eliminatorias. Hubo que esperar hasta la octava serie para ver a Chourraut, que tuvo una carrera accidentada. En la salida se puso segunda, posición que conservó bastante rato por detrás de la australiana Noemie Fox; mientras, la canadiense Lois Betteridge se fue por el lado opuesto de la bajada. La pelea de la donostiarra parecía en todo momento con la ucraniana Viktoriia Us, teniendo varios toques de piragua. De hecho, en la puerta nº 8 colisionaron y Chourraut quedó rezagada, siendo rebasada también por Betteridge. Pero por no completar el paso de la puerta nº 4, una sanción provocó que la canadiense cayera finalmente al cuarto lugar. Así, la triple medallista olímpica tuvo que disputar la repesca, donde se vio encuadrada en una carrera con la checa Tereza Fiserova y la eslovaca Zuzana Pankova. Fiserova tomó pronto el liderato y la vasca y su otra rival mantuvieron una lucha apretada por no quedar eliminadas, que se resolvió en la última puerta de remonte, que la española logró superar antes. En la competición masculina, Manu Ochoa ganó con solvencia la décima carrera. El gallego pasó primero todos los obstáculos y cruzó en primer lugar la meta para clasificarse directamente para las series junto al canadiense Alex Baldoni, segundo. En la undécima y última serie, Miquel Travé también se impuso después de dominar de principio a fin. Junto al catalán también avanzará a las el japonés Yuuki Tanaka, mientras que el australiano Tristan Carter y el eslovaco Matej Benus irán a la repesca. Este domingo tendrán lugar las series eliminatorias tanto para la categoría masculina como femenina, donde los palistas se jugarán un puesto en los cuartos de final del lunes.

Compartir nota: Guardar Nuevo