Las apuestas más seguras de Wall Street súbitamente desaparecen en pocos días

(Bloomberg) -- Durante años, Wall Street lo tenía todo resuelto. Si el rally bursátil corría peligro, busque seguridad entre las grandes tecnológicas. ¿Le asusta que la economía se frene? La Reserva Federal le cubre las espaldas.

Pero tras una de las semanas más volátiles del año, los gestores de fondos ahora han descubierto que esas jugadas ya no sirven y no saben donde estacionar su dinero.

Los malos datos laborales del viernes vuelven a poner sobre el tapete el riesgo de una recesión económica, y el mercado de bonos lanzó una advertencia de que no concuerda con la postura restrictiva de Jerome Powell. Además, el fervor en el mercado por las acciones relacionadas a la inteligencia artificial pierde fuerza tras decepcionantes ganancias.

Las grandes tecnológicas han perdida cerca de US$3 billones en valor de mercado en menos de un mes. Un indicador de la angustia de los operadores se disparó a su nivel más alto en dos años. Las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años sufrieron la mayor caída desde 2008.

Algunos recalcan que esta ha sido solo una semana volátil en un año marcado por apetito por riesgo y la Reserva Federal ha dicho que no va a sobrerreaccionar por los datos de un solo mes. Sin embargo, los gestores de dinero ahora buscan protegerse de todos los escenarios, desde una leve caída en las acciones hasta una crisis total. Los administradores de fondos, quienes ganaron miles de millones de dólares siguiendo a la manada que apostaba por las acciones tecnológicas, acusan el golpe.

“Todos lidiaremos con el riesgo de que la Fed pueda llegar demasiado tarde y/o sea demasiado lenta a la hora de recortar las tasas, y todas las clases de activos deberían reflejarlo”, dijo Priya Misra, gestora de carteras de JPMorgan Asset Management. “Los mercados miran hacia el futuro y están reconociendo el peligro muy real de que la economía pueda estar deslizándose hacia un crecimiento por debajo de la tendencia”.

Un recorte de tasas de medio punto porcentual en septiembre, antaño inimaginable, se ha convertido en el escenario central para varios bancos de Wall Street, ahora convencidos de que Powell ha esperado demasiado para actuar. El informe de empleo de julio fue uno de los peores desde la pandemia y la actividad manufacturera de EE.UU. sufrió su mayor contracción en ocho meses.

El Nasdaq 100 se desplomó un 3% en su cuarta semana de pérdidas, mientras que el S&P 500 cerró la semana con un descenso del 2%. Las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron casi 40 puntos básicos esta semana y un fondo cotizado que sigue los bonos del Tesoro protagonizó su mayor subida desde 2020. El viernes el indicador de volatilidad VIX se disparó momentáneamente a su nivel más alto desde 2022.

El VVIX, o índice de volatilidad de la volatilidad, el cual traza la rapidez con la que cambia el sentimiento de un minuto, se disparó unos 40 puntos esta semana. En el mismo periodo el Nasdaq 100 experimentó un repunte del 3% y dos caídas de más del 2%.

Por supuesto, hay precedentes recientes para estos vaivenes del mercado. Hace solo dos años los bonos del Tesoro y las empresas tecnológicas registraron pérdidas épicas. Apostar contra Powell y los 7 Magníficos ha sido un error costoso en episodios pasados, y la historia está repleta de bajas en los meses de verano seguidas por fuertes alzas.

“Agosto es un mes horrible, horrible para el mercado de valores. Y lo sé porque ha interrumpido casi todas mis vacaciones de verano en los últimos 20 años”, dijo Jay Hatfield, fundador de Infrastructure Capital Management. “El mercado actúa ahora como si fuéramos a tener una gran recesión. Nosotros creemos que estamos viendo el alboroto estacional normal y luego obtendremos más datos sobre la economía y nos daremos cuenta de que no se está desplomando, sólo se está ralentizando.”

Aunque sólo sea eso, la debilidad de la renta variable ha sido compensada por las ganancias de la renta fija. Un ETF que sigue a los bonos del Tesoro subió casi un 6% en la semana. La relación inversa entre bonos y acciones rara vez ha sido más pronunciada que esta semana.

Aun así, el mercado de opciones muestra que la demanda de protección es real. El precio de las coberturas de riesgo de cola, que pagan si las acciones sufren un gran desplome, en algunos casos de hasta un 30%, subió al nivel más alto desde mayo de 2023.

Lo que motiva estos movimientos es el temor a que Powell se equivocara el miércoles al señalar que no se prevé una bajada de tasas antes de septiembre. El mercado de derivados ahora descuenta un recorte de medio punto en septiembre como el resultado más probable. Los comentarios dovish de Powell contribuyeron a alzas en las acciones el miércoles, un movimiento que desapareció el jueves y el viernes, luego que los datos económicos convencieran a los operadores de que Powell quizás no estaba siendo lo suficientemente dovish.

“Están por detrás de la curva”, dijo Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock Inc. y jefe del equipo de inversiones de asignación global, a Bloomberg Television. “Este precio de las tasas no es consistente con donde está la economía hoy. Ciertamente no es consistente con dónde está la inflación hoy”.

Durante la mayor parte de la última década, las ganancias del sector tecnológico habían sido un confiable antídoto contra una serie de males del mercado. Ahora, son de repente una fuente de ansiedad. Las acciones de Intel Corp. sufrieron la mayor caída desde al menos 1982, después de que el fabricante de chips señalara que podría perder la carrera de la inteligencia artificial. Amazon.com Inc. se desplomó después de que dijera a los inversores que los beneficios por ahora quedarán en un segundo plano ante el fuerte gasto en IA.

“El dique se está rompiendo, al menos por ahora”, dijo Mike Bailey, director de investigación de FBB Capital Partners. “Los inversionistas estarían rebajando sus estimaciones de crecimiento de los beneficios de las tecnológicas si entramos en recesión. ¿Por qué pagar un múltiplo enorme por una acción tecnológica con un crecimiento más lento?”.

Nota Original: Wall Street’s Year of Calm Snaps as Biggest Market Saviors Flop

--Con la colaboración de Emily Graffeo, Katie Greifeld, Sydney Maki y Liz Capo McCormick.

