Chile cree "prematuro" proclamar ganador en Venezuela, pero considera "probable" la victoria de González

El ministro de Asuntos Exteriores de chile, Alberto van Klaveren, ha afirmado este sábado aque es "prematura" cualquier proclamación de un vencedor en las elecciones presidenciales de Venezuela, aunque cree "probable" la victoria del candidato de la oposición, Edmundo González. Van Klaveren ha realizado estas declaraciones este sábado al recibir en Santiago al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, expulsado por las autoridades venezolanas en respuesta al rechazo del Gobierno chileno a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en los comicios tal como ha publicado el Consejo Nacional Electoral (CNE). "Nosotros reiteramos que el resultado que ha entregado el Gobierno venezolano del proceso electoral no resulta transparente, que no se basa en información que esté disponible para todos, y al mismo tiempo, aspiramos a que tengamos un proceso de verificación de esos resultados", ha afirmado el jefe de la Diplomacia chilena, según recoge el diario 'El Mercurio'. "Creemos que cualquier proclamación de candidatos ganadores es prematura. Obviamente eso vale para el presidente actual, Nicolás Maduro, que ha sido proclamado en dos ocasiones, pero sin un proceso electoral que sea verificable", ha añadido. Sobre el candidato opositor, Edmundo González, Van Klaveren ha dicho que "creemos que es probable que haya ganado la elección, pero no lo podemos afirmar con certeza, básicamente porque estamos hablando de un proceso electoral que no ha sido verificado". Van Klaveren ha rechazado de nuevo la expulsión del embajador. "Lamentamos profundamente esta medida inédita que adoptó de manera absolutamente injustificada el gobierno del señor Nicolás Maduro". "Es una medida inédita, como lo hemos dicho anteriormente, es una medida que realmente habla muy mal de las prácticas diplomáticas de un gobierno de un país latinoamericano", ha argumentado. El ministro se ha referido también a la convocatoria de protestas para este sábado. "Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. Nos preocupa extraordinariamente también y esperamos que no se sigan produciendo hechos de violencia. Sabemos que se va a producir en el día de hoy una manifestación y esperamos que se respeten los derechos de los venezolanos, que no hayan violaciones de sus derechos humanos", ha apuntado.

Compartir nota: Guardar Nuevo